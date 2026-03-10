Галатасарай – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч 1/8 финала Лиги чемпионов состоитяся во вторник, 10 марта, в 22:00 по киевскому времени
Турецкий «Галатасарай» и английский «Ливерпуль» встретятся в матче 1/8 финала Лиги чемпионов, который состоится во вторник, 10 марта.
Местом проведения поединка станет арена «Rams Park» в Стамбуле. Игра начнется в 19:45 по киевскому времени.
«Галатасарай» на стадии 1/16 финала остановил итальянский «Ювентус» – 5:2, 2:3. «Ливерпуль» пропускал предыдущий раунд, так как занял третье место в основном этапе.
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на ОТТ-платформе MEGOGO.
