Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Чемпионов
Галатасарай
10.03.2026 19:45 - : -
Ливерпуль
Лига чемпионов
10 марта 2026, 10:01 |
Галатасарай – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов состоитяся во вторник, 10 марта, в 22:00 по киевскому времени

Getty Images/Global Images Ukraine. Галатасарай – Ливерпуль

Турецкий «Галатасарай» и английский «Ливерпуль» встретятся в матче 1/8 финала Лиги чемпионов, который состоится во вторник, 10 марта.

Местом проведения поединка станет арена «Rams Park» в Стамбуле. Игра начнется в 19:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Галатасарай» на стадии 1/16 финала остановил итальянский «Ювентус» – 5:2, 2:3. «Ливерпуль» пропускал предыдущий раунд, так как занял третье место в основном этапе.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на ОТТ-платформе MEGOGO.

Галатасарай – Ливерпуль
Лига чемпионов Галатасарай Ливерпуль смотреть онлайн
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
