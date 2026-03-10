Атлетико Мадрид

Во вторник, 10 марта, состоится матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором сыграют мадридский «Атлетико» и английский «Тоттенхэм».

Поединок пройдет на стадионе «Riyadh Air Metropolitano». Свисток главного арбитра Сердара Гезюбююка прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

«Тоттенхэм» занял четвертое место в основном этапе турнира, поэтому завоевал прямую путевку в 1/8 финала. «Атлетико» на предыдущей стадии оказался сильнее бельгийского «Брюгге» – 3:3, 4:1.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на ОТТ-платформе MEGOGO.

Атлетико – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

