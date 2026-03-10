Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Чемпионов
Ньюкасл
10.03.2026 22:00 - : -
Барселона
Лига чемпионов
Ньюкасл – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов состоитяся во вторник, 10 марта, в 22:00 по киевскому времени

Getty Images/Global Images Ukraine. Ньюкасл – Барселона

Во вторник, 10 марта, состоится матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся английский «Ньюкасл» и испанская «Барселона».

Команды сыграют на стадионе «Saint-James Park». Свисток главного арбитра Марко Гуиды прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Барселона» заняла пятое место в основном этапе и завоевала прямую путевку в этот раунд. «Ньюкасл» на стадии 1/16 финала одолел азербайджанский «Карабах» (6:1, 3:2).

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на ОТТ-платформе MEGOGO.

Ньюкасл – Барселона
Лига чемпионов Ньюкасл Барселона
