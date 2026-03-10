Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
10 марта 2026, 08:28
Марта Костюк – Елена Рыбакина. Поражение на Индиан-Уэллс. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

10 марта украинская теннисистка Марта Костюк проиграла Елене Рыбакиной в 1/16 финала турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США).

Укрианка потерпела поражение в двух сетах со счетом 4:6, 4:6 за 1 час и 27 минут.

Рыбакина далее встретится с Сонай Картал из Великобритании.

🏆 WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард, 1/16 финала

Марта Костюк (Украина) [28] – Елена Рыбакина (Казахстан) [3] – 4:6, 4:6

Видеообзор матча

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
