Марта Костюк – Елена Рыбакина. Поражение на Индиан-Уэллс. Видеообзор матча

10 марта украинская теннисистка Марта Костюк проиграла Елене Рыбакиной в 1/16 финала турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США).

Укрианка потерпела поражение в двух сетах со счетом 4:6, 4:6 за 1 час и 27 минут.

Рыбакина далее встретится с Сонай Картал из Великобритании.

🏆 WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард, 1/16 финала

Марта Костюк (Украина) [28] – Елена Рыбакина (Казахстан) [3] – 4:6, 4:6

Видеообзор матча