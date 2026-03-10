Война мешает. Тренер просит перенести матч квалификации к ЧМ-2026
Грэм Арнольд жалуется, что Ирак не сможет сыграть своим сильнейшим составом
Главный тренер сборной Ирака по футболу Грэм Арнольд призвал перенести матч межконтинентального плей-офф квалификации чемпионата мира, который команда должна провести в Мексике в конце марта.
Иракцы обеспокоены, что могут не успеть прибыть в Мексику на запланированный на 31 марта матч с Боливией или Суринамом в Монтеррее из-за ограничений на поездки на Ближнем Востоке.
Арнольд отметил, что формирование команды только из игроков, выступающих за пределами Ирака, снизит шансы страны квалифицироваться на чемпионат мира впервые с 1986 года.
«Это не будет наша лучшая команда, а нам нужны наши сильнейшие игроки для самого важного матча страны за последние 40 лет.
Иракцы настолько увлечены футболом, что это просто невероятно. То, что они не квалифицировались в течение 40 лет, вероятно, является основной причиной, почему я взялся за эту работу.
Но на данный момент, когда аэропорт закрыт, мы усердно работаем над поиском альтернативы», – сказал Грэм.
Иракское воздушное пространство закрыто с 28 февраля, когда США и Израиль нанесли авиаудары по Ирану, а тот в ответ выпустил ракеты и беспилотники по Израилю, странам Персидского залива и другим соседним государствам.
Боливия и Суринам должны встретиться в полуфинале межконтинентального плей-офф в Монтеррее 26 марта, чтобы определить, какая команда сыграет с Ираком в финале через пять дней.
«На мой взгляд, если ФИФА перенесет матч, это даст нам время должным образом подготовиться.
Пусть Боливия сыграет с Суринамом в этом месяце, а за неделю до Кубка мира мы сыграем с победителем в США – победитель этого матча продолжает путь, а проигравший возвращается домой.
Президент нашей федерации Аднан Дирджал работает круглосуточно, пытаясь спланировать и подготовить все, чтобы осуществить мечту каждого иракца, поэтому нам нужно быстрое решение».
Финальная часть чемпионата мира пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.
