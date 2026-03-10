Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
10 марта 2026, 08:33 | Обновлено 10 марта 2026, 08:40
Война мешает. Тренер просит перенести матч квалификации к ЧМ-2026

Грэм Арнольд жалуется, что Ирак не сможет сыграть своим сильнейшим составом

Война мешает. Тренер просит перенести матч квалификации к ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Грэм Арнольд

Главный тренер сборной Ирака по футболу Грэм Арнольд призвал перенести матч межконтинентального плей-офф квалификации чемпионата мира, который команда должна провести в Мексике в конце марта.

Иракцы обеспокоены, что могут не успеть прибыть в Мексику на запланированный на 31 марта матч с Боливией или Суринамом в Монтеррее из-за ограничений на поездки на Ближнем Востоке.

Арнольд отметил, что формирование команды только из игроков, выступающих за пределами Ирака, снизит шансы страны квалифицироваться на чемпионат мира впервые с 1986 года.

«Это не будет наша лучшая команда, а нам нужны наши сильнейшие игроки для самого важного матча страны за последние 40 лет.

Иракцы настолько увлечены футболом, что это просто невероятно. То, что они не квалифицировались в течение 40 лет, вероятно, является основной причиной, почему я взялся за эту работу.

Но на данный момент, когда аэропорт закрыт, мы усердно работаем над поиском альтернативы», – сказал Грэм.

Иракское воздушное пространство закрыто с 28 февраля, когда США и Израиль нанесли авиаудары по Ирану, а тот в ответ выпустил ракеты и беспилотники по Израилю, странам Персидского залива и другим соседним государствам.

Боливия и Суринам должны встретиться в полуфинале межконтинентального плей-офф в Монтеррее 26 марта, чтобы определить, какая команда сыграет с Ираком в финале через пять дней.

«На мой взгляд, если ФИФА перенесет матч, это даст нам время должным образом подготовиться.

Пусть Боливия сыграет с Суринамом в этом месяце, а за неделю до Кубка мира мы сыграем с победителем в США – победитель этого матча продолжает путь, а проигравший возвращается домой.

Президент нашей федерации Аднан Дирджал работает круглосуточно, пытаясь спланировать и подготовить все, чтобы осуществить мечту каждого иракца, поэтому нам нужно быстрое решение».

Финальная часть чемпионата мира пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.

сборная Ирака по футболу Грэм Арнольд чемпионат мира по футболу ЧМ-2026 по футболу сборная Боливии по футболу сборная Суринама по футболу
Иван Чирко Источник: Reuters
Нічого - автобусом чи поїздом  до Туреччини, а там в літачок... А як наша збірна  збирається і грає? Саме так!
