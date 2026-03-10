Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
10 марта 2026, 07:18 | Обновлено 10 марта 2026, 07:19
Украинский легионер: «Когда звучит сирена, в запасе есть полторы минуты»

Станислав Беленький страдает от событий на Ближнем Востоке

Украинский легионер: «Когда звучит сирена, в запасе есть полторы минуты»
Instagram. Станислав Беленький

Неспокойная обстановка в мире наложила отпечаток и на футбол. После того, как 28 февраля Израиль совместно с США нанес сокрушительный удар по Ирану, тот не стал медлить с ответом.

О сегодняшней ситуации на Земле Обетованной в интервью корреспонденту Sport.ua рассказал один из украинских легионеров, бывший нападающий донецкого «Олимпика» и львовского «Руха» Станислав Беленький. Сейчас он защищает цвета одного из представителей израильской футбольной элиты – «Ирони» (Тверия), в который перешел полтора года назад.

– Ситуация в Израиле сейчас неспокойная, – сказал он. – В стране на данный момент ограничена активность. Существует четыре вида ограничений для граждан. Четвертый – это когда нужно сидеть дома и ничего не работает. Сейчас же действует третий: он предусматривает частичную занятость, когда разрешаются собрания до 50 человек. Соответственно футбольные команды могут тренироваться при наличии бомбоубежищ. Хотя если откровенно, о футболе сейчас трудно думать. Пока что мы только возобновили тренировки, однако когда возобновится чемпионат – пока неизвестно. Все находится в подвешенной ситуации, которая напрягает. Конечно же неприятно находиться внутри этого. Тем не менее армия Израиля справляется с этим очень хорошо.

– Насколько часто звучат воздушные тревоги?

– В городе, где я сейчас нахожусь, они относительно нечастые. В Нетании тревоги звучат от одного до трех раз в сутки. Чаще всего – одна–две. По сравнению с другими городами наше, как и еще несколько городов, меньше всего страдает от воздушных тревог.

– В бомбоубежище постоянно приходится прятаться?

– Да, конечно. У нас на телефоне есть уведомления: первое звучит за десять минут до опасности, а когда звучит сирена, в запасе есть еще полторы минуты.

– Когда был приостановлен чемпионат Израиля?

– Тогда, когда начались вышеупомянутые события. Мы с командой были на заезде перед календарным матчем с иерусалимским «Бейтаром», и в девять утра было объявлено о совместной с США операции против Ирана. Сразу же закрылись все аэропорты и было введено военное положение с уже упомянутыми мной максимальными ограничениями. Насколько известно, в планах возобновить чемпионат Израиля собираются 17–21 марта. Но пока что это только разговоры, официального решения еще нет. Тем более, что многие команды сейчас находятся без легионеров.

– Если брать чисто профессиональную составляющую, то как вы себя чувствуете в Израиле?

– В футбольном плане все хорошо. В Израиле хорошая лига, да и мне с женой нравится эта страна. Особенно Нетания, где мы живем. Здесь очень много друзей из Украины, и мы тут уже полностью выстроили жизнь. Но опять же: все хорошо только до того момента, пока не начинаются войны с кем-то. Именно это очень сильно беспокоит. В противном случае причин здесь не играть не вижу.

– За событиями в Украине следите?

– Стараюсь. Общаюсь со своими родителями и родителями моей жены, все они живут недалеко от Киева. Мы в курсе всех новостей, которые происходят в Украине.

Ранее украинский форвард забил эффектный гол в матче чемпионата Израиля.

Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
