Перед матчем ЛЧ тренер Ливерпуля назвал главную угрозу от Галатасарая
Слот оценил сильные стороны соперника перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот поделился ожиданиями перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «Галатасарая».
«Нам необходимо действовать максимально организованно. У «Галатасарая» есть немало серьезных козырей. Один из них – быстрые переходы из обороны в атаку. Осимхен – высококлассный нападающий, который умеет забивать разными способами.
В их составе много быстрых и опасных футболистов. Например, тот же Йылмаз в первом тайме матча общего этапа дважды легко уходил от нас.
Мы обязательно учтем эти моменты при подготовке, но понимание сильных сторон соперника еще не означает, что их будет легко нейтрализовать», – заявил Слот.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Катерина переиграла прошлогоднюю чемпионку в 1/16 финала и теперь ждет Элину
Главный тренер Барселоны высоко оценил игру Пау Кубарси