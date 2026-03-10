Перед матчем ЛЧ тренер Ливерпуля назвал главную угрозу от Галатасарая

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот поделился ожиданиями перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «Галатасарая».

«Нам необходимо действовать максимально организованно. У «Галатасарая» есть немало серьезных козырей. Один из них – быстрые переходы из обороны в атаку. Осимхен – высококлассный нападающий, который умеет забивать разными способами.

В их составе много быстрых и опасных футболистов. Например, тот же Йылмаз в первом тайме матча общего этапа дважды легко уходил от нас.

Мы обязательно учтем эти моменты при подготовке, но понимание сильных сторон соперника еще не означает, что их будет легко нейтрализовать», – заявил Слот.