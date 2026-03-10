Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Борьба гигантов: Арсенал и Барселона нацелились на лидера Боруссии
Германия
10 марта 2026, 06:02 | Обновлено 10 марта 2026, 06:03
Юлиан Брандт становится свободным агентом, и очередь за ним уже выстроилась

Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский «Арсенал» и «Барселона» проявили серьезный интерес к полузащитнику дортмундской «Боруссии» Юлиану Брандту. По данным издания Sky Sport Germany, гранды внимательно следят за положением хавбека, который предстоящим летом получит статус свободного агента.

Проведя в Дортмунде семь лет, Брандт готов к новому вызову в своей карьере. Среди приоритетных направлений для смены обстановки 28-летний игрок рассматривает чемпионаты Испании, Италии и Великобритании.

На данный момент официальные переговоры с претендентами еще не стартовали. Примечательно, что во время зимнего трансферного окна Юлиан уже имел на руках два предложения от клубов английской Премьер-лиги, но предпочел их отклонить, выразив желание доиграть текущий сезон в составе «шмелей».

В активе Брандта в нынешнем сезоне 32 встречи во всех турнирах, 10 голов и три результативные передачи. Согласно оценкам портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 20 млн евро.

По теме:
Лидер обороны Тоттенхэма близок к уходу из клуба
Пономаренко после зрелищной игры за Динамо может покинуть клуб
Бой грандов. Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии
Юлиан Брандт Боруссия Дортмунд Арсенал Лондон трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Михаил Олексиенко Источник: Sky Sport Italia
