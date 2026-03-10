Борьба гигантов: Арсенал и Барселона нацелились на лидера Боруссии

Лондонский «Арсенал» и «Барселона» проявили серьезный интерес к полузащитнику дортмундской «Боруссии» Юлиану Брандту. По данным издания Sky Sport Germany, гранды внимательно следят за положением хавбека, который предстоящим летом получит статус свободного агента.

Проведя в Дортмунде семь лет, Брандт готов к новому вызову в своей карьере. Среди приоритетных направлений для смены обстановки 28-летний игрок рассматривает чемпионаты Испании, Италии и Великобритании.

На данный момент официальные переговоры с претендентами еще не стартовали. Примечательно, что во время зимнего трансферного окна Юлиан уже имел на руках два предложения от клубов английской Премьер-лиги, но предпочел их отклонить, выразив желание доиграть текущий сезон в составе «шмелей».

В активе Брандта в нынешнем сезоне 32 встречи во всех турнирах, 10 голов и три результативные передачи. Согласно оценкам портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 20 млн евро.