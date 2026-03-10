Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ханси ФЛИК: «По своему уровню он сопоставим с Ламином Ямалем»
Испания
10 марта 2026, 05:16 |
57
0

Ханси ФЛИК: «По своему уровню он сопоставим с Ламином Ямалем»

Главный тренер Барселоны высоко оценил игру Пау Кубарси

10 марта 2026, 05:16 |
57
0
Ханси ФЛИК: «По своему уровню он сопоставим с Ламином Ямалем»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высоко оценил игру защитника Пау Кубарси.

«У нас очень молодая команда. Ламин Ямаль, Фермин Лопес, Пау Кубарси – это футболисты с невероятным мастерством. Для меня наблюдать за их прогрессом – настоящее удовольствие.

То, как действует в обороне Кубарси, впечатляет. Он играет в центре защиты и полностью отдается игре.

По своему уровню он сопоставим с Ламином Ямалем, только в роли защитника. Ему еще предстоит расти и набираться опыта, но, когда он начнет получать больше игровой практики, сможет стать феноменальным игроком. Я уверен, что в будущем он будет выступать на самом высоком уровне», – заявил главный тренер «Барселоны».

По теме:
Лапорта раскрыл настоящую причину увольнения тренера Барселоны
ПСЖ готовит трансферную бомбу: Ман Сити может потерять ключевого игрока
В Ла Лиге пролили свет на сорванный трансфер Месси в Барселону
Ханс-Дитер Флик Барселона Пау Кубарси Ламин Ямаль Фермин Лопес чемпионат Испании по футболу
Михаил Олексиенко Источник: Sport.es
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Буткевич выступил с заявлением после скандала и вспомнил руководство Динамо
Футбол | 09 марта 2026, 10:23 67
Буткевич выступил с заявлением после скандала и вспомнил руководство Динамо
Буткевич выступил с заявлением после скандала и вспомнил руководство Динамо

У президента клуба есть ряд требований

Динамо получило предложение по капитану. Суркис готов к трансферу
Футбол | 09 марта 2026, 15:36 10
Динамо получило предложение по капитану. Суркис готов к трансферу
Динамо получило предложение по капитану. Суркис готов к трансферу

Виталий Буяльский может перебраться в MLS

Легенда Динамо не согласился с результатом скандального матча с Полесьем
Футбол | 09.03.2026, 20:04
Легенда Динамо не согласился с результатом скандального матча с Полесьем
Легенда Динамо не согласился с результатом скандального матча с Полесьем
Анчелотти принял решение по будущему Неймара в сборной Бразилии
Футбол | 10.03.2026, 02:28
Анчелотти принял решение по будущему Неймара в сборной Бразилии
Анчелотти принял решение по будущему Неймара в сборной Бразилии
Костюк отправил четкий месседж Ярмоленко и другим ветеранам Динамо
Футбол | 09.03.2026, 05:02
Костюк отправил четкий месседж Ярмоленко и другим ветеранам Динамо
Костюк отправил четкий месседж Ярмоленко и другим ветеранам Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер оторвался, Динамо приблизилось к Полесью
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер оторвался, Динамо приблизилось к Полесью
09.03.2026, 06:23 7
Футбол
В Полесье выступили с заявлением после скандального матча с Динамо
В Полесье выступили с заявлением после скандального матча с Динамо
09.03.2026, 09:23 50
Футбол
10 наград. Медальный зачет Паралимпиады: Украина пропустила вперед Китай
10 наград. Медальный зачет Паралимпиады: Украина пропустила вперед Китай
08.03.2026, 16:50
Олимпийские игры
Cкандал в УПЛ: на матч было поставлено 450 тысяч долларов
Cкандал в УПЛ: на матч было поставлено 450 тысяч долларов
08.03.2026, 09:16 19
Футбол
МОУРИНЬО: «Таких глупостей с Трубиным больше не будет. Меня это удивило»
МОУРИНЬО: «Таких глупостей с Трубиным больше не будет. Меня это удивило»
08.03.2026, 07:00 1
Футбол
Аонишики уступил самому неудобному сопернику. Как прошел 2 день Haru Basho
Аонишики уступил самому неудобному сопернику. Как прошел 2 день Haru Basho
09.03.2026, 15:39 1
Другие виды
Аонишики и Шиши стартуют с побед. Как прошел 1-й день Haru Basho
Аонишики и Шиши стартуют с побед. Как прошел 1-й день Haru Basho
08.03.2026, 12:50 1
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем