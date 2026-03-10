Ханси ФЛИК: «По своему уровню он сопоставим с Ламином Ямалем»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высоко оценил игру защитника Пау Кубарси.

«У нас очень молодая команда. Ламин Ямаль, Фермин Лопес, Пау Кубарси – это футболисты с невероятным мастерством. Для меня наблюдать за их прогрессом – настоящее удовольствие.

То, как действует в обороне Кубарси, впечатляет. Он играет в центре защиты и полностью отдается игре.

По своему уровню он сопоставим с Ламином Ямалем, только в роли защитника. Ему еще предстоит расти и набираться опыта, но, когда он начнет получать больше игровой практики, сможет стать феноменальным игроком. Я уверен, что в будущем он будет выступать на самом высоком уровне», – заявил главный тренер «Барселоны».