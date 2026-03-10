Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Элина Свитолина – Эшлин Крюгер. 1/16 финала Индиан-Уэллс. Видеообзор матча
10 марта 2026, 02:53 |
Смотрите видеообзор матча третьего раунда турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс

Элина Свитолина

В ночь на 10 марта украинка Элина Свитолина переиграла Эшлин Крюгер в 1/16 финала турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

Украинка одержала победу со счетом 6:4, 6:2 за 1 час и 11 минут. Свитолина начала игру с 0:2, но вовремя вернулась и спокойно выиграла поединок.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

В четвертом круге Свитолина поборется против чешки Катерины Синяковой.

🏆 WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард, 1/16 фіналу

Эшлин Крюгер (США) – Элина Свитолина (Украина) [9] – 4:6, 2:6

Видеообзор матча

Элина Свитолина Эшлин Крюгер WTA Индиан-Уэллс видео теннисные видеообзоры
