Элина Свитолина – Эшлин Крюгер. 1/16 финала Индиан-Уэллс. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча третьего раунда турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс
В ночь на 10 марта украинка Элина Свитолина переиграла Эшлин Крюгер в 1/16 финала турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.
Украинка одержала победу со счетом 6:4, 6:2 за 1 час и 11 минут. Свитолина начала игру с 0:2, но вовремя вернулась и спокойно выиграла поединок.
В четвертом круге Свитолина поборется против чешки Катерины Синяковой.
🏆 WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард, 1/16 фіналу
Эшлин Крюгер (США) – Элина Свитолина (Украина) [9] – 4:6, 2:6
Видеообзор матча
