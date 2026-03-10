Бублик на Индиан-Уэллс: вспомнил Сачко, наматерился, вылетел от квалифайера

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ATP
10 марта 2026, 01:22 | Обновлено 10 марта 2026, 01:49
119
0

Ринки Хидзиката выбил казахстанца из Мастерса в США, наказав его в трех сетах

Ринки Хидзиката

Австралийский теннисист Ринки Хидзиката (АТР 117) выбил десятую ракетку мира Александра Бублика (Казахстан) из хардового турнира АТР 1000 в Индиан-Уэллс (США).

В ночь на 10 марта Хидзиката в трех сетах переиграл Бублика за 2 часа и 38 минут – 6:7 (3:7), 7:6 (7:3), 6:3.

Бублик на Индиан-Уэллс успел выиграть один матч – Александр одолел Вита Копрживу (Чехия, ATP 62) в трех сетах. Во время поединка Бублик в стандартом для себя стиле использовал немалое количество матов, а также резко вспомнил об украинце Виталие Сачко.

«Да он не сделает н***я! (Копржива) Он же гений топ-10 мира, бл***. Он как Сачко, помнишь? Точно такой же. И что, он после того много матчей выиграл?»

Сачко переиграл Бублика 5 ноября 2025 года на турнире АТР 250 в Меце в матче 1/8 финала.

Во время поединка против Хидзикаты Бублик «напророчил» австралийцу трофей Мастерса в 2026 году, а также, как всегда, нецензурно и много высказывался на корте:

«В этом году он Мастерс выиграет. Игра на задней линии лучше чем у половины пятерки бл***. Какого х**? Он же на следующей неделе отс***т так на**й, ах***шь, ах***шь просто».

Хидзиката впервые в карьере одержал победу над игроком из топ-10 рейтинга АТР. Ринки в Индиан-Уэллс стартовал с квалификации и, помимо Бублика, успел пройти Леандро Риеди, Игнасио Бусе, Франческо Маэстрелли и Лучано Дардери.

Следующим соперником Хидзикаты будет 27-й сеяной Кэмерон Норри, который в третьем круге выбил Алекса де Минаура.

Видеообзор матча Ринки Хидзиката – Александр Бублик

Ринки Хидзиката Александр Бублик ATP Индиан-Уэллс Виталий Сачко Вит Копржива ненормативная и нецензурная лексика
