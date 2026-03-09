Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Еспаньол та Ов'єдо не змогли визначити сильнішого у Ла Лізі
Чемпионат Испании
Эспаньол
09.03.2026 22:00 – FT 1 : 1
Овьедо
Испания
09 марта 2026, 23:59 | Обновлено 10 марта 2026, 00:02
12
0

Еспаньол та Ов'єдо не змогли визначити сильнішого у Ла Лізі

Матч завершився унічию – 1:1

09 марта 2026, 23:59 | Обновлено 10 марта 2026, 00:02
12
0
Еспаньол та Ов'єдо не змогли визначити сильнішого у Ла Лізі
Getty Images/Global Images Ukraine. Еспаньол – Ов'єдо

«Эспаньол», который не мог победить девять туров Ла Лиги, в понедельник принимал «Реал Овьедо», команду из зоны вылета.

Гости, сделав всего один удар по воротам, открыли счет уже на 8-й минуте: Тьяго Фернандес подал мяч на Альберто Рейну, который не промахнулся – 0:1.

«Эспаньол» сравнял счет на 36-й минуте: после острого паса Сириля Нгонжа Кике Гарсия пробил в цель – 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ла Ліга. 27-й тур.

Еспаньол – Ов'єдо – 1:1
Голи: Гарсія, 36 – Рейна, 8.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

Эспаньол Овьедо Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
