Еспаньол та Ов'єдо не змогли визначити сильнішого у Ла Лізі

«Эспаньол», который не мог победить девять туров Ла Лиги, в понедельник принимал «Реал Овьедо», команду из зоны вылета.

Гости, сделав всего один удар по воротам, открыли счет уже на 8-й минуте: Тьяго Фернандес подал мяч на Альберто Рейну, который не промахнулся – 0:1.

«Эспаньол» сравнял счет на 36-й минуте: после острого паса Сириля Нгонжа Кике Гарсия пробил в цель – 1:1.

Ла Ліга. 27-й тур.

Еспаньол – Ов'єдо – 1:1

Голи: Гарсія, 36 – Рейна, 8.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ