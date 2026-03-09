Еспаньол та Ов'єдо не змогли визначити сильнішого у Ла Лізі
Матч завершився унічию – 1:1
«Эспаньол», который не мог победить девять туров Ла Лиги, в понедельник принимал «Реал Овьедо», команду из зоны вылета.
Гости, сделав всего один удар по воротам, открыли счет уже на 8-й минуте: Тьяго Фернандес подал мяч на Альберто Рейну, который не промахнулся – 0:1.
«Эспаньол» сравнял счет на 36-й минуте: после острого паса Сириля Нгонжа Кике Гарсия пробил в цель – 1:1.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Ла Ліга. 27-й тур.
Еспаньол – Ов'єдо – 1:1
Голи: Гарсія, 36 – Рейна, 8.
FINAL #EspanyolRealOviedo 1-1— LALIGA (@LaLiga) March 9, 2026
🟰 ¡Tablas en el último partido de la J27 de #LALIGAEASPORTS! pic.twitter.com/N51mW1YoNk
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр Денисов раскритиковал судейство
Гресь – о судействе в матче с «Динамо»