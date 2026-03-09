Лацио вырвал победу в матче против Сассуоло на 90+3-й минуте

В матче 28-го тура итальянской Серии А «Лацио» одержал минимальную победу над «Сассуоло» со счетом 2:1.

Уже на второй минуте Густав Исаксен нанес удар по воротам, но мяч заблокировал Улисес Гарсия, а Даниэль Мальдини удачно добил его в сетку – 1:0. «Сассуоло» сравнял счет на 35-й минуте после передачи Армана Лорьенте, которую замкнул Кристан Торстведт – 1:1.

Решающий гол был забит на второй компенсированной минуте второго тайма: Маттео Канчельери навесил на Адама Марушича, который результативно пробил головой – 2:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Серия А. 28-й тур.

Лацио – Сассуоло – 1:1

Голы: Мальдини, 2, Марушич, 90+3 – Лоренте, 35.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А