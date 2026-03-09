Лацио вырвал победу в матче против Сассуоло на 90+3-й минуте
Поединок завершился со счетом 2:1
В матче 28-го тура итальянской Серии А «Лацио» одержал минимальную победу над «Сассуоло» со счетом 2:1.
Уже на второй минуте Густав Исаксен нанес удар по воротам, но мяч заблокировал Улисес Гарсия, а Даниэль Мальдини удачно добил его в сетку – 1:0. «Сассуоло» сравнял счет на 35-й минуте после передачи Армана Лорьенте, которую замкнул Кристан Торстведт – 1:1.
Решающий гол был забит на второй компенсированной минуте второго тайма: Маттео Канчельери навесил на Адама Марушича, который результативно пробил головой – 2:1.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Серия А. 28-й тур.
Лацио – Сассуоло – 1:1
Голы: Мальдини, 2, Марушич, 90+3 – Лоренте, 35.
FT | 2-1— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) March 9, 2026
✅ LA VINCIAMO NEL FINALE CON MARUSIC!#LazioSassuolo#AvantiLazio pic.twitter.com/r6j4oUy7x3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Виталий Буяльский может перебраться в MLS
Александр Денисов раскритиковал судейство