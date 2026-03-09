Бенфика может повторить свой антирекорд сезона 1977/78

Лиссабонская Бенфика продолжила свою беспроигрышную серию в чемпионате Португалии в сезоне 2025/26.

В матче 25-го тура против Порту «орлы» были близки к первому поражению, однако сумели отыграться (2:2), проигрывая 0:2.

Бенфика, хоть и не имеет ни одного поражения в чемпионате, идет в турнирной таблице третьей после Порту и Спортинга.

В истории топ-10 европейских чемпионатов были всего три команды, которые не проиграли ни одной игры в сезоне и, притом, не стали чемпионами своей страны.

Впервые это «достижение» покорилось именно Бенфике в сезоне 1977/78, когда чемпионом Португалии стал Порту.

В следующем сезоне 1978/79 в итальянской Серии А ни одной игры в сезоне не проиграла Перуджа, однако чемпионом стал Милан.

Третий и пока последний раз подобный случай в топ-10 лигах был зафиксирован в сезоне 1985/86 в чемпионате Турции. Галатасарай при отсутствии поражений все же уступил чемпионство Бешикташу.

Бенфика потенциально может стать первой командой, которая во второй раз не сможет выиграть национальный чемпионат в топ-10 лигах при отсутствии поражений в сезоне, а также первой, которая займет при этом третье место.

Команды топ-10 европейских чемпионатов, не проигравших ни одного матча в национальном чемпионате и не ставших чемпионами в том сезоне