Зидан выбрал команду, которую возглавит. Решение уже принято

Известный тренер Зинедин Зидан возглавит сборную Франции по футболу после чемпионата мира по футболу 2026 года.

По информации СМИ, стороны на днях провели ключевую встречу в Париже, где практически согласовали будущее сотрудничество.

Сообщается, что нынешний наставник французской сборной Дидье Дешам продолжит работу с командой до завершения мундиаля 2026 года. После этого федерация планирует смену тренера.

Ранее легендарный французский футболист и тренер Зинедин Зидан назвал своего футбольного кумира. Француз выделил уругвайца Энцо Франческоли.