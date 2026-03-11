Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Зидан выбрал команду, которую возглавит. Решение уже принято
11 марта 2026, 06:32
Зидан выбрал команду, которую возглавит. Решение уже принято

Тренер договорился со сборной Франции

Зидан выбрал команду, которую возглавит. Решение уже принято
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

Известный тренер Зинедин Зидан возглавит сборную Франции по футболу после чемпионата мира по футболу 2026 года.

По информации СМИ, стороны на днях провели ключевую встречу в Париже, где практически согласовали будущее сотрудничество.

Сообщается, что нынешний наставник французской сборной Дидье Дешам продолжит работу с командой до завершения мундиаля 2026 года. После этого федерация планирует смену тренера.

Ранее легендарный французский футболист и тренер Зинедин Зидан назвал своего футбольного кумира. Француз выделил уругвайца Энцо Франческоли.

Зинедин Зидан сборная Франции по футболу назначение тренера
Дмитрий Олийченко Источник: El Nacional
