ВИДЕО. Мичел расхвалил Цыганкова и раскритиковал атаку Жироны

Главный тренер испанской «Жироны» Мичел прокомментировал сложный ничейный матч своей команды против «Леванте».

Матч 27-го тура чемпионата Испании прошел в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия» и завершился ничьей со счетом 1:1.

Наставник подробно разобрал ошибки в атаке, пожаловался на плохую реализацию моментов и недостаток агрессии в финальной трети поля.

При этом Мичел публично восхитился игрой украинского легионера Виктора Цыганкова, отметив его идеальное понимание тактики и опасные передачи.

ВИДЕО. Мичел расхвалил Цыганков и раскритиковал атаку Жироны