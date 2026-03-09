ВИДЕО. Мичел расхвалил Цыганкова и раскритиковал атаку Жироны
Испанский коуч «Жироны» прокомментировал ничью с «Леванте»
Главный тренер испанской «Жироны» Мичел прокомментировал сложный ничейный матч своей команды против «Леванте».
Матч 27-го тура чемпионата Испании прошел в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия» и завершился ничьей со счетом 1:1.
Наставник подробно разобрал ошибки в атаке, пожаловался на плохую реализацию моментов и недостаток агрессии в финальной трети поля.
При этом Мичел публично восхитился игрой украинского легионера Виктора Цыганкова, отметив его идеальное понимание тактики и опасные передачи.
