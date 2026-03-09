Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Мичел расхвалил Цыганкова и раскритиковал атаку Жироны
Испания
09 марта 2026, 18:35 | Обновлено 09 марта 2026, 18:42
Испанский коуч «Жироны» прокомментировал ничью с «Леванте»

Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел и Виктор Цыганков

Главный тренер испанской «Жироны» Мичел прокомментировал сложный ничейный матч своей команды против «Леванте».

Матч 27-го тура чемпионата Испании прошел в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия» и завершился ничьей со счетом 1:1.

Наставник подробно разобрал ошибки в атаке, пожаловался на плохую реализацию моментов и недостаток агрессии в финальной трети поля.

При этом Мичел публично восхитился игрой украинского легионера Виктора Цыганкова, отметив его идеальное понимание тактики и опасные передачи.

пресс-конференция Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Леванте видео
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
