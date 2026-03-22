Один из главных фаворитов чемпионата мира может бойкотировать мундиаль
Германия рассматривает возможность бойкота ЧМ-2026 в США
Появилась информация, что некоторые функционеры Немецкой футбольной ассоциации (DFB) всерьёз обсуждают идею бойкота чемпионата мира-2026. Главным поводом стали критикуемая политика США и опасения относительно внешнеполитических решений Вашингтона.
Вице-президент DFB Оке Геттлих заявил, что участие в турнире нужно тщательно взвесить, а отдельные чиновники настаивают на защите демократических ценностей. При этом официально ассоциация пока отвергает идею полного бойкота.
Напомним, ЧМ-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Тема бойкота продолжает вызывать дискуссии среди европейских федераций, но официальных отказов пока нет.
