  4. Один из главных фаворитов чемпионата мира может бойкотировать мундиаль
22 марта 2026, 22:01 |
Один из главных фаворитов чемпионата мира может бойкотировать мундиаль

Германия может сняться с турнира

Getty Images/Global Images Ukraine. сборная Германии

Германия рассматривает возможность бойкота ЧМ-2026 в США

Появилась информация, что некоторые функционеры Немецкой футбольной ассоциации (DFB) всерьёз обсуждают идею бойкота чемпионата мира-2026. Главным поводом стали критикуемая политика США и опасения относительно внешнеполитических решений Вашингтона.

Вице-президент DFB Оке Геттлих заявил, что участие в турнире нужно тщательно взвесить, а отдельные чиновники настаивают на защите демократических ценностей. При этом официально ассоциация пока отвергает идею полного бойкота.

Напомним, ЧМ-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Тема бойкота продолжает вызывать дискуссии среди европейских федераций, но официальных отказов пока нет.

В сборную Украины прибыл самый дорогой футболист и всех поразил
«Есть проблема». В сборной Украины объяснили, почему не вызвали Лунина
У форварда сборной Украины – проблемы. Он пока не может играть в футбол
Дмитрий Олийченко Источник: Topskills Sports UK
ОФИЦИАЛЬНО. Усик подписал сенсационный контракт. Он должен сменить спорт
Футбол | 22 марта 2026, 14:22 56
ОФИЦИАЛЬНО. Усик подписал сенсационный контракт. Он должен сменить спорт
ОФИЦИАЛЬНО. Усик подписал сенсационный контракт. Он должен сменить спорт

Александр стал первым вице-президентом «Полесья»

Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 16-22.03
Теннис | 22 марта 2026, 16:41 15
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 16-22.03
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 16-22.03

Следите за результатами украинок на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua

Заложник штаба. Карпаты опять готовы удивить чехардой на тренерском мостике
Футбол | 22.03.2026, 08:42
Заложник штаба. Карпаты опять готовы удивить чехардой на тренерском мостике
Заложник штаба. Карпаты опять готовы удивить чехардой на тренерском мостике
МАРКЕВИЧ: «Я получил предложение возглавить клуб, попросили заплатить»
Футбол | 22.03.2026, 22:20
МАРКЕВИЧ: «Я получил предложение возглавить клуб, попросили заплатить»
МАРКЕВИЧ: «Я получил предложение возглавить клуб, попросили заплатить»
Вратарь Реала: «Я такого от Лунина не ожидал»
Футбол | 22.03.2026, 07:41
Вратарь Реала: «Я такого от Лунина не ожидал»
Вратарь Реала: «Я такого от Лунина не ожидал»
ivankondrat96
Лише окремі функціонери. Бойкотувати ЧМ не будуть. Хоча зараз у світі все дуже швидко змінюється
На ЧМ-2026 по легкой атлетике побит мировой рекорд, который держался 14 лет
На ЧМ-2026 по легкой атлетике побит мировой рекорд, который держался 14 лет
22.03.2026, 08:12
Другие виды
Гарри Кейн выбрал клуб, в котором видит своё будущее
Гарри Кейн выбрал клуб, в котором видит своё будущее
21.03.2026, 11:34 2
Футбол
Арда ТУРАН: «Мистер Шовковский мог бы об этом рассказать»
Арда ТУРАН: «Мистер Шовковский мог бы об этом рассказать»
20.03.2026, 18:55 25
Футбол
Журналист ТВ Реала: «Увидев выступления Лунина, мы должны молиться»
Журналист ТВ Реала: «Увидев выступления Лунина, мы должны молиться»
20.03.2026, 16:33 9
Футбол
Нокаут в первом раунде! Александр Хижняк дебютировал на профи-ринге
Нокаут в первом раунде! Александр Хижняк дебютировал на профи-ринге
21.03.2026, 20:37 23
Бокс
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Я не понимал, почему он играет за Динамо»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Я не понимал, почему он играет за Динамо»
21.03.2026, 07:36 15
Футбол
ФЬЮРИ: «Если бы не я, то он бы проиграл Усику. Это уборщик в зале»
ФЬЮРИ: «Если бы не я, то он бы проиграл Усику. Это уборщик в зале»
22.03.2026, 08:46 1
Бокс
Свитолина разобрала юную австралийку и вышла в 1/16 финала турнира в Майами
Свитолина разобрала юную австралийку и вышла в 1/16 финала турнира в Майами
21.03.2026, 02:59 5
Теннис
