Игорь СУРКИС: «Я этому игроку не пожму больше руки. Он лжец»

Президент «Динамо» Игорь Суркис высказался о бразильском нападающем Жуниоре Мораесе, который в 2018 году перешел из киевского клуба в «Шахтер».

– Вы сказали, что никогда не пожмете руку Мораесу...

– Да. Он не предатель – Мораес лжец. Он мог мне просто в глаза сказать, что подписал контракт с «Шахтером». Возможно, ему больше денег там предложили, возможно, ему там понравилось. Этот человек родился в «Динамо», наш клуб ему все дал... и после этого ты надеваешь футболку «Шахтера», извините, у меня это вызывает отвращение.

