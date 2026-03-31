  4. Игорь СУРКИС: «Я этому игроку не пожму больше руки. Он лжец»
31 марта 2026, 22:22 |
Президент киевлян – о Мораесе

ФК Динамо. Игорь Суркис

Президент «Динамо» Игорь Суркис высказался о бразильском нападающем Жуниоре Мораесе, который в 2018 году перешел из киевского клуба в «Шахтер».

– Вы сказали, что никогда не пожмете руку Мораесу...

– Да. Он не предатель – Мораес лжец. Он мог мне просто в глаза сказать, что подписал контракт с «Шахтером». Возможно, ему больше денег там предложили, возможно, ему там понравилось. Этот человек родился в «Динамо», наш клуб ему все дал... и после этого ты надеваешь футболку «Шахтера», извините, у меня это вызывает отвращение.

Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» рассматривало легенду клуба Огнена Вукоевича на должность главного тренера команды U-19, однако хорватский специалист отказался от предложения Игоря Суркиса.

Н у Игорь, ты не перегебай. Во первых, заложил фундамент и развил его как сильного футболиста - был Металлург Донецк. А во вторых - он бразилец. И конечно, он как и любой иностранец, пойдет играть в клуб где больше заплатят. И ему будет все равно: Динамо это, Шахтер или Оболонь. 
Предложи сейчас Суркис любому бразильцу Шахтера зарлпату, раза в два больше, да он все что угодно сделает, из шатнов выпригнет чтобы поехать играть в Киев))
