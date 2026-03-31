Игорь СУРКИС: «Я этому игроку не пожму больше руки. Он лжец»
Президент киевлян – о Мораесе
Президент «Динамо» Игорь Суркис высказался о бразильском нападающем Жуниоре Мораесе, который в 2018 году перешел из киевского клуба в «Шахтер».
– Вы сказали, что никогда не пожмете руку Мораесу...
– Да. Он не предатель – Мораес лжец. Он мог мне просто в глаза сказать, что подписал контракт с «Шахтером». Возможно, ему больше денег там предложили, возможно, ему там понравилось. Этот человек родился в «Динамо», наш клуб ему все дал... и после этого ты надеваешь футболку «Шахтера», извините, у меня это вызывает отвращение.
Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» рассматривало легенду клуба Огнена Вукоевича на должность главного тренера команды U-19, однако хорватский специалист отказался от предложения Игоря Суркиса.
Предложи сейчас Суркис любому бразильцу Шахтера зарлпату, раза в два больше, да он все что угодно сделает, из шатнов выпригнет чтобы поехать играть в Киев))