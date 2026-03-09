Степаненко подколол коуча Карпат после неудач испанца в УПЛ
Тарас сделал лаконичное заявление
Бывший полузащитник национальной сборной Украины Тарас Степаненко, на клубном уровне выступающий за Колос, подколол главного тренера Карпат Франа Фернандеса.
«Он внедряет какие-то новые идеи, но, пока мы их не видим, честно говоря», – лаконично сказал Тарас, рассмешив экспертов в студии программы «Футбол 360».
Фран Фернандес возглавил Карпаты зимой 2026 года. Испанский специалист провел во главе «львов» всего три матча: с Шахтером (0:3), с Колосом (0:1) и Кудровкой (1:1).
В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Карпаты занимают 11 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 20 турнирных баллов после 19 сыгранных матчей.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Олег Орехов уверен, что защитник киевского клуба Кристиан Биловар даже не пытался сыграть в мяч
Тренер дал понять, что для него нет авторитетов в клубе