Степаненко подколол коуча Карпат после неудач испанца в УПЛ

Бывший полузащитник национальной сборной Украины Тарас Степаненко, на клубном уровне выступающий за Колос, подколол главного тренера Карпат Франа Фернандеса.

«Он внедряет какие-то новые идеи, но, пока мы их не видим, честно говоря», – лаконично сказал Тарас, рассмешив экспертов в студии программы «Футбол 360».

Фран Фернандес возглавил Карпаты зимой 2026 года. Испанский специалист провел во главе «львов» всего три матча: с Шахтером (0:3), с Колосом (0:1) и Кудровкой (1:1).

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Карпаты занимают 11 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 20 турнирных баллов после 19 сыгранных матчей.