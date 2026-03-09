Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Степаненко подколол коуча Карпат после неудач испанца в УПЛ
Украина. Премьер лига
Степаненко подколол коуча Карпат после неудач испанца в УПЛ

Тарас сделал лаконичное заявление

Степаненко подколол коуча Карпат после неудач испанца в УПЛ
Instagram. Тарас Степаненко

Бывший полузащитник национальной сборной Украины Тарас Степаненко, на клубном уровне выступающий за Колос, подколол главного тренера Карпат Франа Фернандеса.

«Он внедряет какие-то новые идеи, но, пока мы их не видим, честно говоря», – лаконично сказал Тарас, рассмешив экспертов в студии программы «Футбол 360».

Фран Фернандес возглавил Карпаты зимой 2026 года. Испанский специалист провел во главе «львов» всего три матча: с Шахтером (0:3), с Колосом (0:1) и Кудровкой (1:1).

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Карпаты занимают 11 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 20 турнирных баллов после 19 сыгранных матчей.

Тарас Степаненко Фран Фернандес Карпаты Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: УПЛ-ТВ
