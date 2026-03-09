Реал сообщил печальную новость перед суперматчем с Манчестер Сити

Испанский фулбек мадридского «Реала» Альваро Каррерас пропустит первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба «сливочных».

У 23-летнего игрока обнаружены проблемы с мышцей правой ноги. Из-за них он пропустит встречу с английским грандом.

В текущем сезоне на счету Альваро Каррераса 34 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться двумя забитыми мячами и двумя ассистами.

Ранее сообщалось о том, что Лунин столкнулся с неожиданной проблемой в «Реале».