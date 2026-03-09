Ливерпуль потерял звезду перед матчем лиги чемпионов с Галатасараем

Бразильский голкипер «Ливерпуля» Алиссон пропустит первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов с «Галатасараем». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, одного из лидеров английской команды заменит грузинский вратарь Гиорги Мамардашвили. Причиной этого является травма.

Первый матч между «Ливерпулем» и «Галатсараем» состоится 10 марта в 19:45 по киевскому времени в Стамбуле. Ответная игра пройдет 16 марта в Ливерпуле.

Ранее сообщалось о том, что руководство «Ливерпуля» поставило перед Слотом ультиматум.