  Ливерпуль потерял звезду перед матчем лиги чемпионов с Галатасараем
Англия
09 марта 2026, 16:41 | Обновлено 09 марта 2026, 16:52
В первой игре 1/8 финала участие не примет Алиссон

Ливерпуль потерял звезду перед матчем лиги чемпионов с Галатасараем
Getty Images/Global Images Ukraine. Алиссон

Бразильский голкипер «Ливерпуля» Алиссон пропустит первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов с «Галатасараем». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, одного из лидеров английской команды заменит грузинский вратарь Гиорги Мамардашвили. Причиной этого является травма.

Первый матч между «Ливерпулем» и «Галатсараем» состоится 10 марта в 19:45 по киевскому времени в Стамбуле. Ответная игра пройдет 16 марта в Ливерпуле.

Ранее сообщалось о том, что руководство «Ливерпуля» поставило перед Слотом ультиматум.

