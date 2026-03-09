Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Расписание матчей украинок в 1/16 финала супертурнира в Индиан-Уэллс
WTA
09 марта 2026, 15:02 |
424
0

Расписание матчей украинок в 1/16 финала супертурнира в Индиан-Уэллс

В ночь на 10 марта в Калифорнии сыграют Марта Костюк и Элина Свитолина

09 марта 2026, 15:02 |
424
0
Расписание матчей украинок в 1/16 финала супертурнира в Индиан-Уэллс
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

В ночь на 10 марта на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США) состоятся матчи 1/16 финала в нижней части сетки.

Во вторник на тысячнике в Калифорнии свои поединки третьего раунда проведут две украинские теннисистки: Элина Свитолина и Марта Костюк.

Свитолина поборется против Эшлин Крюгер, а Марта встретится с Еленой Рыбакиной.

Расписание матчей украинок в третьем раунде супертурнира в Индиан-Уэллс

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Одиночный разряд, 1/16 финала

Корт №4. 4-й запуск (не ранее 00:30)

Элина Свитолина [9] – Эшлин Крюгер

Корт №1. 6-й запуск (не ране 05:00)

Марта Костюк [28] – Елена Рыбакина [3]

По теме:
Элина Свитолина – Эшлин Крюгер. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Четвертая ракетка Гауфф досрочно завершила Индиан-Уэллс. Что случилось?
Людмила Киченок завершила выступления на Индиан-Уэллс
WTA Индиан-Уэллс расписание Марта Костюк Элина Свитолина Елена Рыбакина Эшлин Крюгер
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк отправил четкий месседж Ярмоленко и другим ветеранам Динамо
Футбол | 09 марта 2026, 05:02 0
Костюк отправил четкий месседж Ярмоленко и другим ветеранам Динамо
Костюк отправил четкий месседж Ярмоленко и другим ветеранам Динамо

Тренер дал понять, что для него нет авторитетов в клубе

Сколько заработали Калинина и Олейникова за Анталью, где сыграли в финале?
Теннис | 09 марта 2026, 13:27 0
Сколько заработали Калинина и Олейникова за Анталью, где сыграли в финале?
Сколько заработали Калинина и Олейникова за Анталью, где сыграли в финале?

8 марта Ангелина переиграла Александру в трех сетах и завоевала трофей турнира WTA 125

Экс-арбитр ФИФА отреагировал на скандальный матч Полесье – Динамо
Футбол | 09.03.2026, 09:19
Экс-арбитр ФИФА отреагировал на скандальный матч Полесье – Динамо
Экс-арбитр ФИФА отреагировал на скандальный матч Полесье – Динамо
Ребров заговорил о Зеленском. Тренер получил звонок от президента
Футбол | 09.03.2026, 09:44
Ребров заговорил о Зеленском. Тренер получил звонок от президента
Ребров заговорил о Зеленском. Тренер получил звонок от президента
В Полесье выступили с заявлением после скандального матча с Динамо
Футбол | 09.03.2026, 09:23
В Полесье выступили с заявлением после скандального матча с Динамо
В Полесье выступили с заявлением после скандального матча с Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Супер-Пидручный! Украина повторила лучший результат сезона КМ в эстафете
Супер-Пидручный! Украина повторила лучший результат сезона КМ в эстафете
07.03.2026, 17:58 2
Биатлон
Cкандал в УПЛ: на матч было поставлено 450 тысяч долларов
Cкандал в УПЛ: на матч было поставлено 450 тысяч долларов
08.03.2026, 09:16 18
Футбол
Источник: Лунин одобрил свой трансфер в европейский гранд
Источник: Лунин одобрил свой трансфер в европейский гранд
07.03.2026, 20:48 1
Футбол
Игорь СУРКИС: «Я не понимаю, для чего он вообще нужен Динамо»
Игорь СУРКИС: «Я не понимаю, для чего он вообще нужен Динамо»
09.03.2026, 08:54 6
Футбол
Усик проведет бой с боксером, который последний раз дрался 12 лет назад
Усик проведет бой с боксером, который последний раз дрался 12 лет назад
07.03.2026, 20:43 1
Бокс
Свитолина дожала 55-ю ракетку мира и пробилась в 1/16 финала Индиан-Уэллс
Свитолина дожала 55-ю ракетку мира и пробилась в 1/16 финала Индиан-Уэллс
08.03.2026, 09:20 19
Теннис
Олейникова и Калинина в трех сетах определили чемпионку WTA 125 в Анталье
Олейникова и Калинина в трех сетах определили чемпионку WTA 125 в Анталье
08.03.2026, 14:29 14
Теннис
«Ужас нашего футбола, в шоке». Коуч Полесья не сдержал эмоций после Динамо
«Ужас нашего футбола, в шоке». Коуч Полесья не сдержал эмоций после Динамо
09.03.2026, 08:11 37
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем