Расписание матчей украинок в 1/16 финала супертурнира в Индиан-Уэллс

В ночь на 10 марта на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США) состоятся матчи 1/16 финала в нижней части сетки.

Во вторник на тысячнике в Калифорнии свои поединки третьего раунда проведут две украинские теннисистки: Элина Свитолина и Марта Костюк.

Свитолина поборется против Эшлин Крюгер, а Марта встретится с Еленой Рыбакиной.

Расписание матчей украинок в третьем раунде супертурнира в Индиан-Уэллс

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Одиночный разряд, 1/16 финала

Корт №4. 4-й запуск (не ранее 00:30)

Элина Свитолина [9] – Эшлин Крюгер

Корт №1. 6-й запуск (не ране 05:00)

Марта Костюк [28] – Елена Рыбакина [3]