Расписание матчей украинок в 1/16 финала супертурнира в Индиан-Уэллс
В ночь на 10 марта в Калифорнии сыграют Марта Костюк и Элина Свитолина
В ночь на 10 марта на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США) состоятся матчи 1/16 финала в нижней части сетки.
Во вторник на тысячнике в Калифорнии свои поединки третьего раунда проведут две украинские теннисистки: Элина Свитолина и Марта Костюк.
Свитолина поборется против Эшлин Крюгер, а Марта встретится с Еленой Рыбакиной.
Расписание матчей украинок в третьем раунде супертурнира в Индиан-Уэллс
WTA 1000 Индиан-Уэллс. Одиночный разряд, 1/16 финала
Корт №4. 4-й запуск (не ранее 00:30)
Элина Свитолина [9] – Эшлин Крюгер
Корт №1. 6-й запуск (не ране 05:00)
Марта Костюк [28] – Елена Рыбакина [3]
