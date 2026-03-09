Экс-арбитр ФИФА: «Это было худшее судейство Балакина»

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua оценил уровень судейства в центральном поединке 19 тура УПЛ, в котором «Динамо» победило «Полесье» – 2:1.

«Создается впечатление, что Комитет арбитров будто специально, образно говоря, наступает на те же грабли. Имею в виду назначение киевского рефери Николая Балакина на обслуживание матчей с участием киевской команды. Я не хочу винить Балакина в предвзятости, но конфликт интересов очевиден, который, прежде всего, психологически давил на самого арбитра. Ведь в случае принятия им ошибочных решений сразу возникали вопросы, не специально ли он это делал.

Считаю, что это было худшее судейство Балакина в его карьере. И сетования представителей обеих команд были справедливы. Чувствовалось, что арбитру не хватает концентрации, он не уверен в своих силах. Кстати, такое уже не впервые творится в «поединках с участием Балакина, где градус ответственности – высок. Хотя с его большим опытом, особенно международным, это должно было служить дополнительным стимулом продемонстрировать свой класс.

По-моему, первый тайм для Балакина вообще был провальным. Своими странными решениями он сильно нервничал футболистов, препятствовал сосредоточиться на игре. Судите сами. В игровом эпизоде, закончившемся голом полищука Эмерллаху, просмотрел, что сначала Бабенко нарушил правила в борьбе с Бражком и потом пришлось отменять взятие ворот. Не назначил пенальти, когда Крушинский сбил киевлянина Волошина. Пропустил фол динамовца Биловара, который тащил на красную карточку. Даже при реализации Гуцуляком пенальти не заметил, что сразу несколько игроков еще до удара вбежали в штрафную площадку и в таких случаях следует повторить попытку.

И это речь идет о арбитре, которого считают лучшим в Украине. Грустно. А мы еще удивляемся почему нашему рефери доверяют «обслуживание только второразрядных поединков на международной арене», – сказал Мирослав.