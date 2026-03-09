Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-арбитр ФИФА: «Это было худшее судейство Балакина»
Украина. Премьер лига
09 марта 2026, 14:27 | Обновлено 09 марта 2026, 14:49
1850
6

Экс-арбитр ФИФА: «Это было худшее судейство Балакина»

В Житомире не обошлось без грубых ошибок рефери

09 марта 2026, 14:27 | Обновлено 09 марта 2026, 14:49
1850
6 Comments
Экс-арбитр ФИФА: «Это было худшее судейство Балакина»
ФК Динамо Киев.

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua оценил уровень судейства в центральном поединке 19 тура УПЛ, в котором «Динамо» победило «Полесье» – 2:1.

«Создается впечатление, что Комитет арбитров будто специально, образно говоря, наступает на те же грабли. Имею в виду назначение киевского рефери Николая Балакина на обслуживание матчей с участием киевской команды. Я не хочу винить Балакина в предвзятости, но конфликт интересов очевиден, который, прежде всего, психологически давил на самого арбитра. Ведь в случае принятия им ошибочных решений сразу возникали вопросы, не специально ли он это делал.

Считаю, что это было худшее судейство Балакина в его карьере. И сетования представителей обеих команд были справедливы. Чувствовалось, что арбитру не хватает концентрации, он не уверен в своих силах. Кстати, такое уже не впервые творится в «поединках с участием Балакина, где градус ответственности – высок. Хотя с его большим опытом, особенно международным, это должно было служить дополнительным стимулом продемонстрировать свой класс.

По-моему, первый тайм для Балакина вообще был провальным. Своими странными решениями он сильно нервничал футболистов, препятствовал сосредоточиться на игре. Судите сами. В игровом эпизоде, закончившемся голом полищука Эмерллаху, просмотрел, что сначала Бабенко нарушил правила в борьбе с Бражком и потом пришлось отменять взятие ворот. Не назначил пенальти, когда Крушинский сбил киевлянина Волошина. Пропустил фол динамовца Биловара, который тащил на красную карточку. Даже при реализации Гуцуляком пенальти не заметил, что сразу несколько игроков еще до удара вбежали в штрафную площадку и в таких случаях следует повторить попытку.

И это речь идет о арбитре, которого считают лучшим в Украине. Грустно. А мы еще удивляемся почему нашему рефери доверяют «обслуживание только второразрядных поединков на международной арене», – сказал Мирослав.

По теме:
Степаненко подколол коуча Карпат после неудач испанца в УПЛ
Динамо получило предложение по капитану. Суркис готов к трансферу
Известный тренер прогнозирует сенсацию в матче Верес – ЛНЗ в УПЛ
Мирослав Ступар судейство Динамо Киев Николай Балакин чемпионат Украины по футболу Никола Риццоли Катерина Монзуль Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Полесье - Динамо инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(39)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Есть официальное заявление Андрея Шевченко после скандала в Премьер-лиге
Футбол | 09 марта 2026, 12:37 30
Есть официальное заявление Андрея Шевченко после скандала в Премьер-лиге
Есть официальное заявление Андрея Шевченко после скандала в Премьер-лиге

Украинская ассоциация футбола открыла служебные расследования из-за действий арбитров

Где смотреть матч Украинской Премьер-лиги Верес – ЛНЗ
Футбол | 09 марта 2026, 13:18 0
Где смотреть матч Украинской Премьер-лиги Верес – ЛНЗ
Где смотреть матч Украинской Премьер-лиги Верес – ЛНЗ

Поединок 19-го тура УПЛ состоится 9 марта в 18:00 по Киеву

Ребров заговорил о Зеленском. Тренер получил звонок от президента
Футбол | 09.03.2026, 09:44
Ребров заговорил о Зеленском. Тренер получил звонок от президента
Ребров заговорил о Зеленском. Тренер получил звонок от президента
Игорь СУРКИС: «Я не понимаю, для чего он вообще нужен Динамо»
Футбол | 09.03.2026, 08:54
Игорь СУРКИС: «Я не понимаю, для чего он вообще нужен Динамо»
Игорь СУРКИС: «Я не понимаю, для чего он вообще нужен Динамо»
Воспитанник помог во время экзамена. Динамо обыграло Полесье в Житомире
Футбол | 08.03.2026, 20:27
Воспитанник помог во время экзамена. Динамо обыграло Полесье в Житомире
Воспитанник помог во время экзамена. Динамо обыграло Полесье в Житомире
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
514839
Зі слів Ступара можна зробити висновок, що постраждало, в першу чергу, Динамо, а не Полісся.))
Ответить
+1
Gargantua
Балакин никогда не был хорошим арбитром. И всегда старался угодить начальству.  Некомпетентный и предвзятый.
Ответить
+1
NATS
кстати, а на 31 минуте, разве небыло пенальти в ворота Динамо при угловом Полисся?
Ответить
0
DK2025
Интервью Ступара спорт уа "отредактировал"!  В частности изьял фразу Ступара о том, что пеналь на Коробове был левый, т.к. рука была в природном положении, и мяч попал  вначале в грудь игрока, а потом прокатился по руке. Еще одно доказательство, что спорт уа - ВСЕГДА - против Динамо
Ответить
-1
Показать Скрыть 2 ответа
Популярные новости
Супер-Пидручный! Украина повторила лучший результат сезона КМ в эстафете
Супер-Пидручный! Украина повторила лучший результат сезона КМ в эстафете
07.03.2026, 17:58 2
Биатлон
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это незаконно для бокса. Он может ему сильно навредить»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это незаконно для бокса. Он может ему сильно навредить»
07.03.2026, 21:40 1
Бокс
Мудрик прошел просмотр в команде, которая 30 раз выиграла титул чемпиона
Мудрик прошел просмотр в команде, которая 30 раз выиграла титул чемпиона
07.03.2026, 08:26 12
Футбол
Красная для Моуриньо. Бенфика с Трубиным оформила камбек против Порту с 0:2
Красная для Моуриньо. Бенфика с Трубиным оформила камбек против Порту с 0:2
08.03.2026, 22:09 12
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер оторвался, Динамо приблизилось к Полесью
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер оторвался, Динамо приблизилось к Полесью
09.03.2026, 06:23 7
Футбол
Возвращение Супряги. Эпицентр разгромил Колос
Возвращение Супряги. Эпицентр разгромил Колос
07.03.2026, 15:05 33
Футбол
Сборная Украины получила солидное усиление перед матчем со Швецией
Сборная Украины получила солидное усиление перед матчем со Швецией
07.03.2026, 10:12 10
Футбол
БУФФОН: «Это лучший вратарь в истории, я только третий-четвертый»
БУФФОН: «Это лучший вратарь в истории, я только третий-четвертый»
07.03.2026, 09:09 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем