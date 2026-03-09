Известно, кто будет тренировать Карпаты после ухода коуча-легионера

В СМИ появилась информация о возможном уходе испанского специалиста Франа Фернандеса с должности главного тренера львовских Карпат из-за неудовлетворительных результатов.

Как сообщает источник, исполняющим обязанности главного тренера Карпат в случае отставки Фернандеса будет Сергей Лавриненко, работающий в тренерском штабе Франа.

Фран Фернандес возглавил Карпаты зимой 2026 года. Испанский специалист провел во главе «львов» всего три матча: с Шахтером (0:3), с Колосом (0:1) и Кудровкой (1:1).

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Карпаты занимают 11 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 20 турнирных баллов после 19 сыгранных матчей.