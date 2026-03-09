Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Известно, кто будет тренировать Карпаты после ухода коуча-легионера
Украина. Премьер лига
09 марта 2026, 14:59
1

Известно, кто будет тренировать Карпаты после ухода коуча-легионера

Сергей Лавриненко станет исполняющим обязанности главного тренера «львов»

Известно, кто будет тренировать Карпаты после ухода коуча-легионера
ФК Карпаты. Сергей Лавриненко

В СМИ появилась информация о возможном уходе испанского специалиста Франа Фернандеса с должности главного тренера львовских Карпат из-за неудовлетворительных результатов.

Как сообщает источник, исполняющим обязанности главного тренера Карпат в случае отставки Фернандеса будет Сергей Лавриненко, работающий в тренерском штабе Франа.

Фран Фернандес возглавил Карпаты зимой 2026 года. Испанский специалист провел во главе «львов» всего три матча: с Шахтером (0:3), с Колосом (0:1) и Кудровкой (1:1).

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Карпаты занимают 11 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 20 турнирных баллов после 19 сыгранных матчей.

Сергей Лавриненко Карпаты Львов Фран Фернандес отставка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ТаТоТаке
