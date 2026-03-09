Другие новости09 марта 2026, 13:49 |
102
0
4 команды топ-5 лиг уже забили 100+ голов в сезоне во всех турнирах
Вспомним топ-10 команд сильнейших европейских чемпионатов по количеству забитых мячей в сезоне
09 марта 2026, 13:49 |
102
0
4 команды топ-5 европейских чемпионатов забили в сезоне 2025/26 100+ голов во всех турнирах: Бавария (128), Барселона (111), Манчестер Сити (101) и Арсенал (101).
Среди команд, еще не достигших отметки в 100 забитых мячей, наибольшее количество имеет Челси (94).
Сразу 3 команды забили по 89 голов: ПСЖ, Реал и Интер.
Также в топ-10 данного рейтинга входят Марсель (85) и Атлетико (84).
Команды топ-5 европейских чемпионатов с наибольшим количеством забитых мячей в сезоне 2025/26 во всех турнирах
- 128 – Бавария
- 111 – Барселона
- 101 – Манчестер Сити
- 101 – Арсенал
- 94 – Челси
- 89 – ПСЖ
- 89 – Реал
- 89 – Интер
- 85 – Марсель
- 84 – Атлетико
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 09 марта 2026, 05:02 0
Тренер дал понять, что для него нет авторитетов в клубе
Футбол | 09 марта 2026, 07:27 4
Мирон Богданович высказался о позиции известного спортсмена
Футбол | 09.03.2026, 13:01
Футбол | 09.03.2026, 10:23
Футбол | 09.03.2026, 09:44
Комментарии 0
Популярные новости
08.03.2026, 20:35 2
07.03.2026, 09:09 14
08.03.2026, 20:27 186
07.03.2026, 13:33
07.03.2026, 16:24
08.03.2026, 14:29 14
07.03.2026, 20:43 1
08.03.2026, 09:16 18