Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. 4 команды топ-5 лиг уже забили 100+ голов в сезоне во всех турнирах
Другие новости
09 марта 2026, 13:49 |
102
0

Вспомним топ-10 команд сильнейших европейских чемпионатов по количеству забитых мячей в сезоне

Getty Images/Global Images Ukraine

4 команды топ-5 европейских чемпионатов забили в сезоне 2025/26 100+ голов во всех турнирах: Бавария (128), Барселона (111), Манчестер Сити (101) и Арсенал (101).

Среди команд, еще не достигших отметки в 100 забитых мячей, наибольшее количество имеет Челси (94).

Сразу 3 команды забили по 89 голов: ПСЖ, Реал и Интер.

Также в топ-10 данного рейтинга входят Марсель (85) и Атлетико (84).

Команды топ-5 европейских чемпионатов с наибольшим количеством забитых мячей в сезоне 2025/26 во всех турнирах

  • 128 – Бавария
  • 111 – Барселона
  • 101 – Манчестер Сити
  • 101 – Арсенал
  • 94 – Челси
  • 89 – ПСЖ
  • 89 – Реал
  • 89 – Интер
  • 85 – Марсель
  • 84 – Атлетико
По теме:
5 тренеров Серии А, никогда не игравших в чемпионате Италии
Реал принял решение по трансферу обладателя Золотого мяча
Руководство Ливерпуля поставило перед Слотом ультиматум
статистика Серия A Бундеслига Ла Лига Лига 1 (Франция) Английская Премьер-лига Бавария Барселона Манчестер Сити Арсенал Лондон
Сергей Турчак Источник: Instagram
Оцените материал
(5)
