4 команды топ-5 лиг уже забили 100+ голов в сезоне во всех турнирах

4 команды топ-5 европейских чемпионатов забили в сезоне 2025/26 100+ голов во всех турнирах: Бавария (128), Барселона (111), Манчестер Сити (101) и Арсенал (101).

Среди команд, еще не достигших отметки в 100 забитых мячей, наибольшее количество имеет Челси (94).

Сразу 3 команды забили по 89 голов: ПСЖ, Реал и Интер.

Также в топ-10 данного рейтинга входят Марсель (85) и Атлетико (84).

Команды топ-5 европейских чемпионатов с наибольшим количеством забитых мячей в сезоне 2025/26 во всех турнирах