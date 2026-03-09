Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
09 марта 2026, 13:18 |
Где смотреть матч Украинской Премьер-лиги Верес – ЛНЗ

Поединок 19-го тура УПЛ состоится 9 марта в 18:00 по Киеву

ЛНЗ

9 марта состоится матч 19-го тура чемпионата Украины между «Вересом» и черкасским ЛНЗ.

Поединок Украинской Премьер-лиги примет стадион «Авангард» в городе Ровно. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Верес» с 21 набранным очком занимает девятое место турнирной таблицы УПЛ. ЛНЗ с 38 пунктами идет вторым.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 4.79 для «Вереса» и 1.87 для ЛНЗ.

