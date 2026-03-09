Чемпионат Бельгии. Андерлехт сыграл вничью с Брюгге, Сикан – вне заявки
С 6 по 8 марта состоялись матчи 29-го тура, участие в которых принимали и украинские футболисты
С 6 по 8 марта состоялись матчи 28-го тура чемпионата Бельгии – в центральной игре сошлись «Брюгге» и «Андерлехт», которые не сумели определить сильнейшего (2:2).
В заявке хозяев не оказалось украинского форварда Даниила Сикана, который продолжает восстанавливаться после травмы. В составе бельгийского клуба 24-летний футболист провел шесть матчей.
«Вестерло» на выезде одержал минимальную победу над «Левеном» (1:0), а бывший полузащитник сборной Украины Сергей Сидорчук вышел на поле на 86-й минуте в составе гостей.
«Унион Сент-Жилуаз» сохранил первое место в турнирной таблице, одолев на домашней арене «Генк» – 2:1. «Синт-Трюйден» сумел приблизиться ко второй позиции после победы над «Серкль Брюгге» (2:1).
Чемпионат Бельгии, 28-й тур. 6-8 марта
Сент-Трюйден – Серкль Брюгге – 2:1
Голы: Муйя, 24, Мацузава, 81 – Диоп, 57
Варегем – Стандард – 0:1
Гол: Лоуренс, 87
Гент – Мехелен – 3:1
Голы: Дин, 31 (пен), Лопес, 45+2, Сиссе, 83 – Ван Бредероде, 69
Брюгге – Андерлехт – 2:2
Голы: Трезольди, 42, 85 – Де Кат, 36, Де Гриф, 53
Юнион Сент-Жилуаз – Генк – 2:1
Голы: Берджесс, 21, Зенели, 52 – Хейманс, 68 (пен)
Дендер – Шарлеруа – 2:2
Голы: Квет, 21, Грнчар, 39 – Шайдлер, 6, Колассен, 78
Левен – Вестерло – 0:1
Гол: Байрам, 4
Ла-Лувьер – Антверпен – 0:0
Турнирая таблица чемпионата Бельгии:
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Юнион Сент-Жилуаз
|28
|17
|9
|2
|45 - 16
|14.03.26 19:15 Юнион Сент-Жилуаз - Дендер ФК07.03.26 Юнион Сент-Жилуаз 2:1 Генк01.03.26 Вестерло 0:0 Юнион Сент-Жилуаз21.02.26 Юнион Сент-Жилуаз 2:1 Антверпен14.02.26 Стандард 1:1 Юнион Сент-Жилуаз08.02.26 Юнион Сент-Жилуаз 2:1 Ла Лувьер
|60
|2
|Брюгге
|28
|18
|3
|7
|53 - 34
|14.03.26 21:45 Вестерло - Брюгге08.03.26 Брюгге 2:2 Андерлехт01.03.26 Шарлеруа 1:2 Брюгге21.02.26 Брюгге 2:1 Ауд-Хеверле15.02.26 Серкль Брюгге 1:2 Брюгге08.02.26 Брюгге 3:0 Стандард
|57
|3
|Сент-Трюйден
|28
|18
|3
|7
|46 - 31
|15.03.26 14:30 Генк - Сент-Трюйден08.03.26 Сент-Трюйден 2:1 Серкль Брюгге28.02.26 Антверпен 1:0 Сент-Трюйден21.02.26 Дендер ФК 1:4 Сент-Трюйден15.02.26 Сент-Трюйден 3:2 Зюлте-Варегем06.02.26 Вестерло 0:4 Сент-Трюйден
|57
|4
|Андерлехт
|28
|12
|8
|8
|41 - 35
|15.03.26 19:30 Мехелен - Андерлехт08.03.26 Брюгге 2:2 Андерлехт28.02.26 Андерлехт 5:1 Ауд-Хеверле22.02.26 Зюлте-Варегем 2:4 Андерлехт15.02.26 Андерлехт 0:0 Ла Лувьер08.02.26 Генк 2:0 Андерлехт
|44
|5
|Мехелен
|28
|11
|9
|8
|37 - 33
|15.03.26 19:30 Мехелен - Андерлехт08.03.26 Гент 3:1 Мехелен28.02.26 Мехелен 2:1 Зюлте-Варегем22.02.26 Ла Лувьер 0:2 Мехелен13.02.26 Мехелен 2:3 Генк08.02.26 Мехелен 2:0 Антверпен
|42
|6
|Гент
|28
|11
|6
|11
|44 - 42
|13.03.26 21:45 Гент - Зюлте-Варегем08.03.26 Гент 3:1 Мехелен01.03.26 Генк 3:0 Гент20.02.26 Гент 0:1 Серкль Брюгге14.02.26 Шарлеруа 2:3 Гент07.02.26 Гент 1:3 Ауд-Хеверле
|39
|7
|Стандард
|28
|11
|5
|12
|26 - 34
|15.03.26 17:00 Антверпен - Стандард08.03.26 Зюлте-Варегем 0:1 Стандард27.02.26 Стандард 1:1 Ла Лувьер22.02.26 Генк 0:3 Стандард14.02.26 Стандард 1:1 Юнион Сент-Жилуаз08.02.26 Брюгге 3:0 Стандард
|38
|8
|Генк
|28
|10
|8
|10
|40 - 42
|15.03.26 14:30 Генк - Сент-Трюйден07.03.26 Юнион Сент-Жилуаз 2:1 Генк01.03.26 Генк 3:0 Гент22.02.26 Генк 0:3 Стандард13.02.26 Мехелен 2:3 Генк08.02.26 Генк 2:0 Андерлехт
|38
|9
|Вестерло
|28
|10
|8
|10
|35 - 38
|14.03.26 21:45 Вестерло - Брюгге07.03.26 Ауд-Хеверле 0:1 Вестерло01.03.26 Вестерло 0:0 Юнион Сент-Жилуаз22.02.26 Вестерло 2:1 Шарлеруа15.02.26 Антверпен 0:2 Вестерло06.02.26 Вестерло 0:4 Сент-Трюйден
|38
|10
|Антверпен
|28
|9
|7
|12
|30 - 30
|15.03.26 17:00 Антверпен - Стандард06.03.26 Ла Лувьер 0:0 Антверпен28.02.26 Антверпен 1:0 Сент-Трюйден21.02.26 Юнион Сент-Жилуаз 2:1 Антверпен15.02.26 Антверпен 0:2 Вестерло08.02.26 Мехелен 2:0 Антверпен
|34
|11
|Шарлеруа
|28
|9
|7
|12
|38 - 39
|14.03.26 17:00 Шарлеруа - Ауд-Хеверле07.03.26 Дендер ФК 2:2 Шарлеруа01.03.26 Шарлеруа 1:2 Брюгге22.02.26 Вестерло 2:1 Шарлеруа14.02.26 Шарлеруа 2:3 Гент07.02.26 Шарлеруа 3:4 Серкль Брюгге
|34
|12
|Зюлте-Варегем
|28
|7
|8
|13
|37 - 45
|13.03.26 21:45 Гент - Зюлте-Варегем08.03.26 Зюлте-Варегем 0:1 Стандард28.02.26 Мехелен 2:1 Зюлте-Варегем22.02.26 Зюлте-Варегем 2:4 Андерлехт15.02.26 Сент-Трюйден 3:2 Зюлте-Варегем07.02.26 Зюлте-Варегем 1:0 Дендер ФК
|29
|13
|Ауд-Хеверле
|28
|7
|7
|14
|29 - 43
|14.03.26 17:00 Шарлеруа - Ауд-Хеверле07.03.26 Ауд-Хеверле 0:1 Вестерло28.02.26 Андерлехт 5:1 Ауд-Хеверле21.02.26 Брюгге 2:1 Ауд-Хеверле14.02.26 Ауд-Хеверле 3:2 Дендер ФК07.02.26 Гент 1:3 Ауд-Хеверле
|28
|14
|Серкль Брюгге
|28
|6
|10
|12
|35 - 42
|15.03.26 20:15 Серкль Брюгге - Ла Лувьер08.03.26 Сент-Трюйден 2:1 Серкль Брюгге01.03.26 Серкль Брюгге 0:0 Дендер ФК20.02.26 Гент 0:1 Серкль Брюгге15.02.26 Серкль Брюгге 1:2 Брюгге07.02.26 Шарлеруа 3:4 Серкль Брюгге
|28
|15
|Ла Лувьер
|28
|5
|12
|11
|22 - 31
|15.03.26 20:15 Серкль Брюгге - Ла Лувьер06.03.26 Ла Лувьер 0:0 Антверпен27.02.26 Стандард 1:1 Ла Лувьер22.02.26 Ла Лувьер 0:2 Мехелен15.02.26 Андерлехт 0:0 Ла Лувьер08.02.26 Юнион Сент-Жилуаз 2:1 Ла Лувьер
|27
|16
|Дендер ФК
|28
|3
|10
|15
|23 - 46
|14.03.26 19:15 Юнион Сент-Жилуаз - Дендер ФК07.03.26 Дендер ФК 2:2 Шарлеруа01.03.26 Серкль Брюгге 0:0 Дендер ФК21.02.26 Дендер ФК 1:4 Сент-Трюйден14.02.26 Ауд-Хеверле 3:2 Дендер ФК07.02.26 Зюлте-Варегем 1:0 Дендер ФК
|19
