Чемпионат Бельгии
Ла Лувьер
06.03.2026 21:45 – FT 0 : 0
Антверпен
Бельгия
Чемпионат Бельгии. Андерлехт сыграл вничью с Брюгге, Сикан – вне заявки

С 6 по 8 марта состоялись матчи 29-го тура, участие в которых принимали и украинские футболисты

Чемпионат Бельгии. Андерлехт сыграл вничью с Брюгге, Сикан – вне заявки
ФК Андерлехт. Даниил Сикан

С 6 по 8 марта состоялись матчи 28-го тура чемпионата Бельгии – в центральной игре сошлись «Брюгге» и «Андерлехт», которые не сумели определить сильнейшего (2:2).

В заявке хозяев не оказалось украинского форварда Даниила Сикана, который продолжает восстанавливаться после травмы. В составе бельгийского клуба 24-летний футболист провел шесть матчей.

«Вестерло» на выезде одержал минимальную победу над «Левеном» (1:0), а бывший полузащитник сборной Украины Сергей Сидорчук вышел на поле на 86-й минуте в составе гостей.

«Унион Сент-Жилуаз» сохранил первое место в турнирной таблице, одолев на домашней арене «Генк» – 2:1. «Синт-Трюйден» сумел приблизиться ко второй позиции после победы над «Серкль Брюгге» (2:1).

Чемпионат Бельгии, 28-й тур. 6-8 марта

Сент-Трюйден – Серкль Брюгге – 2:1
Голы: Муйя, 24, Мацузава, 81 – Диоп, 57

Варегем – Стандард – 0:1
Гол: Лоуренс, 87

Гент – Мехелен – 3:1
Голы: Дин, 31 (пен), Лопес, 45+2, Сиссе, 83 – Ван Бредероде, 69

Брюгге – Андерлехт – 2:2
Голы: Трезольди, 42, 85 – Де Кат, 36, Де Гриф, 53

Юнион Сент-Жилуаз – Генк – 2:1
Голы: Берджесс, 21, Зенели, 52 – Хейманс, 68 (пен)

Дендер – Шарлеруа – 2:2
Голы: Квет, 21, Грнчар, 39 – Шайдлер, 6, Колассен, 78

Левен – Вестерло – 0:1
Гол: Байрам, 4

Ла-Лувьер – Антверпен – 0:0

Турнирая таблица чемпионата Бельгии:

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Юнион Сент-Жилуаз 28 17 9 2 45 - 16 14.03.26 19:15 Юнион Сент-Жилуаз - Дендер ФК07.03.26 Юнион Сент-Жилуаз 2:1 Генк01.03.26 Вестерло 0:0 Юнион Сент-Жилуаз21.02.26 Юнион Сент-Жилуаз 2:1 Антверпен14.02.26 Стандард 1:1 Юнион Сент-Жилуаз08.02.26 Юнион Сент-Жилуаз 2:1 Ла Лувьер 60
2 Брюгге 28 18 3 7 53 - 34 14.03.26 21:45 Вестерло - Брюгге08.03.26 Брюгге 2:2 Андерлехт01.03.26 Шарлеруа 1:2 Брюгге21.02.26 Брюгге 2:1 Ауд-Хеверле15.02.26 Серкль Брюгге 1:2 Брюгге08.02.26 Брюгге 3:0 Стандард 57
3 Сент-Трюйден 28 18 3 7 46 - 31 15.03.26 14:30 Генк - Сент-Трюйден08.03.26 Сент-Трюйден 2:1 Серкль Брюгге28.02.26 Антверпен 1:0 Сент-Трюйден21.02.26 Дендер ФК 1:4 Сент-Трюйден15.02.26 Сент-Трюйден 3:2 Зюлте-Варегем06.02.26 Вестерло 0:4 Сент-Трюйден 57
4 Андерлехт 28 12 8 8 41 - 35 15.03.26 19:30 Мехелен - Андерлехт08.03.26 Брюгге 2:2 Андерлехт28.02.26 Андерлехт 5:1 Ауд-Хеверле22.02.26 Зюлте-Варегем 2:4 Андерлехт15.02.26 Андерлехт 0:0 Ла Лувьер08.02.26 Генк 2:0 Андерлехт 44
5 Мехелен 28 11 9 8 37 - 33 15.03.26 19:30 Мехелен - Андерлехт08.03.26 Гент 3:1 Мехелен28.02.26 Мехелен 2:1 Зюлте-Варегем22.02.26 Ла Лувьер 0:2 Мехелен13.02.26 Мехелен 2:3 Генк08.02.26 Мехелен 2:0 Антверпен 42
6 Гент 28 11 6 11 44 - 42 13.03.26 21:45 Гент - Зюлте-Варегем08.03.26 Гент 3:1 Мехелен01.03.26 Генк 3:0 Гент20.02.26 Гент 0:1 Серкль Брюгге14.02.26 Шарлеруа 2:3 Гент07.02.26 Гент 1:3 Ауд-Хеверле 39
7 Стандард 28 11 5 12 26 - 34 15.03.26 17:00 Антверпен - Стандард08.03.26 Зюлте-Варегем 0:1 Стандард27.02.26 Стандард 1:1 Ла Лувьер22.02.26 Генк 0:3 Стандард14.02.26 Стандард 1:1 Юнион Сент-Жилуаз08.02.26 Брюгге 3:0 Стандард 38
8 Генк 28 10 8 10 40 - 42 15.03.26 14:30 Генк - Сент-Трюйден07.03.26 Юнион Сент-Жилуаз 2:1 Генк01.03.26 Генк 3:0 Гент22.02.26 Генк 0:3 Стандард13.02.26 Мехелен 2:3 Генк08.02.26 Генк 2:0 Андерлехт 38
9 Вестерло 28 10 8 10 35 - 38 14.03.26 21:45 Вестерло - Брюгге07.03.26 Ауд-Хеверле 0:1 Вестерло01.03.26 Вестерло 0:0 Юнион Сент-Жилуаз22.02.26 Вестерло 2:1 Шарлеруа15.02.26 Антверпен 0:2 Вестерло06.02.26 Вестерло 0:4 Сент-Трюйден 38
10 Антверпен 28 9 7 12 30 - 30 15.03.26 17:00 Антверпен - Стандард06.03.26 Ла Лувьер 0:0 Антверпен28.02.26 Антверпен 1:0 Сент-Трюйден21.02.26 Юнион Сент-Жилуаз 2:1 Антверпен15.02.26 Антверпен 0:2 Вестерло08.02.26 Мехелен 2:0 Антверпен 34
11 Шарлеруа 28 9 7 12 38 - 39 14.03.26 17:00 Шарлеруа - Ауд-Хеверле07.03.26 Дендер ФК 2:2 Шарлеруа01.03.26 Шарлеруа 1:2 Брюгге22.02.26 Вестерло 2:1 Шарлеруа14.02.26 Шарлеруа 2:3 Гент07.02.26 Шарлеруа 3:4 Серкль Брюгге 34
12 Зюлте-Варегем 28 7 8 13 37 - 45 13.03.26 21:45 Гент - Зюлте-Варегем08.03.26 Зюлте-Варегем 0:1 Стандард28.02.26 Мехелен 2:1 Зюлте-Варегем22.02.26 Зюлте-Варегем 2:4 Андерлехт15.02.26 Сент-Трюйден 3:2 Зюлте-Варегем07.02.26 Зюлте-Варегем 1:0 Дендер ФК 29
13 Ауд-Хеверле 28 7 7 14 29 - 43 14.03.26 17:00 Шарлеруа - Ауд-Хеверле07.03.26 Ауд-Хеверле 0:1 Вестерло28.02.26 Андерлехт 5:1 Ауд-Хеверле21.02.26 Брюгге 2:1 Ауд-Хеверле14.02.26 Ауд-Хеверле 3:2 Дендер ФК07.02.26 Гент 1:3 Ауд-Хеверле 28
14 Серкль Брюгге 28 6 10 12 35 - 42 15.03.26 20:15 Серкль Брюгге - Ла Лувьер08.03.26 Сент-Трюйден 2:1 Серкль Брюгге01.03.26 Серкль Брюгге 0:0 Дендер ФК20.02.26 Гент 0:1 Серкль Брюгге15.02.26 Серкль Брюгге 1:2 Брюгге07.02.26 Шарлеруа 3:4 Серкль Брюгге 28
15 Ла Лувьер 28 5 12 11 22 - 31 15.03.26 20:15 Серкль Брюгге - Ла Лувьер06.03.26 Ла Лувьер 0:0 Антверпен27.02.26 Стандард 1:1 Ла Лувьер22.02.26 Ла Лувьер 0:2 Мехелен15.02.26 Андерлехт 0:0 Ла Лувьер08.02.26 Юнион Сент-Жилуаз 2:1 Ла Лувьер 27
16 Дендер ФК 28 3 10 15 23 - 46 14.03.26 19:15 Юнион Сент-Жилуаз - Дендер ФК07.03.26 Дендер ФК 2:2 Шарлеруа01.03.26 Серкль Брюгге 0:0 Дендер ФК21.02.26 Дендер ФК 1:4 Сент-Трюйден14.02.26 Ауд-Хеверле 3:2 Дендер ФК07.02.26 Зюлте-Варегем 1:0 Дендер ФК 19
Полная таблица

чемпионат Бельгии по футболу Сент-Трюйден Серкль Брюгге Арбнор Муйя Зюлте-Варегем Стандард Гент Мехелен Брюгге Андерлехт Даниил Сикан Юнион Сент-Жилуаз Генк Дендер Шарлеруа Ауд-Хеверле Левен Вестерло Ла-Лувьер Антверпен Сергей Сидорчук
