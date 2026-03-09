Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Буду давить на администратора». Игрок Зари о дебютном хет-трике
Украина. Премьер лига
09 марта 2026, 13:09 | Обновлено 09 марта 2026, 13:11
Неманья Анджушич провел яркий матч с «Полтавой»

ФК Заря. Неманья Андушич

Боснийский легионер «Зари» Неманья Анджушич прокомментировал свой хет-трик в матче 19-го тура УПЛ с «Полтавой» – 4:0.

– Это твой первый хет-трик в карьере?

– Да, это мой первый хет-трик. Я много раз забивал по два гола, но трижды – впервые. Очень рад этому. Конечно, не могу не сказать спасибо команде, без которой этого хет-трика бы не случилось.

– Ты забрал мяч в коллекцию после такого события?

– Сейчас это сделаю. Буду давить на администратора (улыбается).

– На сегодняшний день в нашей команде два бомбардира. У тебя 6 мячей, а у Пилипа Будковского – 8…

– Я понимаю, о чем вы хотите спросить. Я не думал о том, чтобы стать лучшим бомбардиром чемпионата. Просто всегда стараюсь использовать свои моменты на 100 процентов. Мы не соревнуемся с Пилипом. Я буду рад, если забивает наш капитан, а не я. Главное – победа команды.

– На пресс-конференции после матча Виктора Скрипника спросили, будет ли Неманья «выставляться» перед командой, но это все же вопрос к тебе.

– Посмотрим (улыбается). Надо не останавливаться, работать дальше и побеждать. Это самое главное.

– Почему не получилось в матчах против «Кудриевки» и «Кривбаса»?

– Даже не знаю, что сказать. Мы играли неплохо, но удача отвернулась от нас в некоторых моментах. Рикошеты дважды, голы… Что касается «Кривбаса»… После первого гола мы часто ошибались и из-за этого в итоге проиграли матч.

– Какой, по твоему мнению, потенциал нашей команды в целом? На что можем рассчитывать?

– У нас очень хорошая команда, но нужно использовать свои моменты. Использовать практически каждый момент, чтобы забивать. Создаем много, но не забиваем. Из-за этого и нехватка очков. Сейчас не хочется думать о турнирном положении. Нужно просто сосредоточиться на работе и работать дальше.

– Чего ожидаешь от поединка с «Колосом»?

– Думаю, что «Колос» сделает выводы после поражения «Эпицентру» и будет играть сосредоточеннее. Нам нужно действовать так же, как в нашем последнем матче – использовать созданные моменты и не проигрывать в борьбе.

Неманья Анджушич Заря Луганск Полтава Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Заря - Полтава
Иван Чирко Источник: ФК Заря Луганск
