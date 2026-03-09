Людмила Киченок завершила выступления на Индиан-Уэллс

Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила выступления в парном разряде хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

Во втором раунде украинка и ее напарница Дезире Кравчик (США) в двух сетах проиграли тандему Анна Данилина (Казахстан) / Александра Крунич (Сербия) за 1 час и 13 минут.

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Пары. Хард, 1/8 финала

Анна Данилина (Казахстан) / Александра Крунич (Сербия) [5] – Людмила Киченок (Украина) / Дезире Кравчик (США) – 6:4, 6:1

Это было второе очное противостояние дуэтов. 19 февраля Людмила и Дезире проиграли Анне и Александре в четвертьфинале тысячника в Дубае.

Киченок и Кравчик на кортах Индиан-Уэллс успели пройти дуэт Тереза Михаликова / Оливия Николс.

Данилина и Крунич в четвертьфинале соревнований в Калифорнии встретятся либо с Хейли Баптист и Аленой Остапенко, либо с Миррой Андреевой и Викторией Мбоко.