Людмила Киченок завершила выступления на Индиан-Уэллс
Украинка вместе с Дезире Кравчик в 1/8 финала проиграли Данилиной и Крунич
Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила выступления в парном разряде хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.
Во втором раунде украинка и ее напарница Дезире Кравчик (США) в двух сетах проиграли тандему Анна Данилина (Казахстан) / Александра Крунич (Сербия) за 1 час и 13 минут.
WTA 1000 Индиан-Уэллс. Пары. Хард, 1/8 финала
Анна Данилина (Казахстан) / Александра Крунич (Сербия) [5] – Людмила Киченок (Украина) / Дезире Кравчик (США) – 6:4, 6:1
Это было второе очное противостояние дуэтов. 19 февраля Людмила и Дезире проиграли Анне и Александре в четвертьфинале тысячника в Дубае.
Киченок и Кравчик на кортах Индиан-Уэллс успели пройти дуэт Тереза Михаликова / Оливия Николс.
Данилина и Крунич в четвертьфинале соревнований в Калифорнии встретятся либо с Хейли Баптист и Аленой Остапенко, либо с Миррой Андреевой и Викторией Мбоко.
