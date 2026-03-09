Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шевченко принял решение после скандала в матче Динамо – Полесье
Украина. Премьер лига
09 марта 2026, 21:58 |
Шевченко принял решение после скандала в матче Динамо – Полесье

Председатель УАФ инициировал служебное расследование

УАФ. Андрей Шевченко

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко инициировал проведение служебных расследований после судейства в матче чемпионата Украины «Полесье» – «Динамо» (1:2).

«Сегодня в 9 утра мы открыли служебные расследования в отношении некоторых арбитров и представителей комитета. Украинская ассоциация футбола ведет прозрачную политику в отношении всех аспектов своей деятельности. О результатах расследований мы сообщим общественности», – отметил Шевченко.

Ранее президент «Полесья» Геннадий Буткевич в связи с резонансным поединком 19-го тура против «Динамо» Киев и спорными судейскими решениями, которые существенно повлияли на ход матча, обратился с официальным заявлением к органам УАФ и футбольному сообществу.

По теме:
Артем ШАБАНОВ: «Победа Металлиста 1925 над Рухом? Президент сказал...»
Лидер ЛНЗ: «Забитый гол? Честно, думал, что защитник сыграет в мяч»
Абдул АВУДУ: «Проспер Оба мне как брат. Я очень рад приехать в Украину»
Андрей Шевченко Динамо Киев судьи (арбитры) чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Украинская ассоциация футбола Полесье - Динамо
Дмитрий Олийченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Spaceman
А навіщо чекать скандалів,щоб починать розслідування? невже так важко кожен матч спостерігать?
