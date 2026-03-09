Шевченко принял решение после скандала в матче Динамо – Полесье

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко инициировал проведение служебных расследований после судейства в матче чемпионата Украины «Полесье» – «Динамо» (1:2).

«Сегодня в 9 утра мы открыли служебные расследования в отношении некоторых арбитров и представителей комитета. Украинская ассоциация футбола ведет прозрачную политику в отношении всех аспектов своей деятельности. О результатах расследований мы сообщим общественности», – отметил Шевченко.

Ранее президент «Полесья» Геннадий Буткевич в связи с резонансным поединком 19-го тура против «Динамо» Киев и спорными судейскими решениями, которые существенно повлияли на ход матча, обратился с официальным заявлением к органам УАФ и футбольному сообществу.