Шевченко принял решение после скандала в матче Динамо – Полесье
Председатель УАФ инициировал служебное расследование
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко инициировал проведение служебных расследований после судейства в матче чемпионата Украины «Полесье» – «Динамо» (1:2).
«Сегодня в 9 утра мы открыли служебные расследования в отношении некоторых арбитров и представителей комитета. Украинская ассоциация футбола ведет прозрачную политику в отношении всех аспектов своей деятельности. О результатах расследований мы сообщим общественности», – отметил Шевченко.
Ранее президент «Полесья» Геннадий Буткевич в связи с резонансным поединком 19-го тура против «Динамо» Киев и спорными судейскими решениями, которые существенно повлияли на ход матча, обратился с официальным заявлением к органам УАФ и футбольному сообществу.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В центральном матче тура киевская команда выиграла в Житомире, 2:1
Команда Федыка проигрывает все официальные матчи в 2026 году