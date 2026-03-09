Поворознюк разнес судейство, Динамо и Шевченко после скандала в Житомире

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк остался разгневанным уровнем судейства в матче «Полесье» – «Динамо», в котором киевская команда одержала минимальную победу со счетом 2:1.

«Это пример того, что у нас творится в футболе. Тот беспорядок, который был при Павелко, теперь увеличился в десять раз. Просто люди поменялись, но ничего в футболе не изменилось.

Сидит глава УАФ, его заместители, и перед ними творится такой беспредел. Мы же все понимаем, что первый гол «Полесья» был чист. Красная карточка была, зятя Суркиса (Биловар – прим) надо было выгонять.

В то же время был 11-метровый в сторону «Полесья». Почему не давать? Почему не дали точку в ворота житомирского клуба? Потому что перед этим не засчитали чистый гол в ворота «Динамо». Ну когда это кончится?

Я думал после назначения Катерины Монзуль, что что-нибудь изменится. Этот случай с арбитражем в матче «Полесья» показал, что Шевченко – это никто и зовут его никак.

В УАФ руководят совсем другие люди, а не он. Ничего не изменится. Те, кто при деньгах – «Шахтер», «Динамо» – их будут двигать вперед.

У меня эмоции пылают уже сутки, хочется выговориться об этом беспределе. Шеве (Андрей Шевченко – прим) хорошо, он почти резидент другой страны, скоро сядет и уедет.

А мы еще будем вспоминать времена Павелко. Об этом молчать нельзя, мы и так закатились туда, откуда нет выхода. Я говорил с Буткевичем (президент «Полесья» – прим), он не знает, что делать.

Он вкладывает миллионы, а его команду убивают. Потому что у Геннадия Петровича принципиальная позиция – он ни копейки не даст арбитрам.

Если завтра этот рефери не закончит с футболом... Я вообще ничего не понимаю. Вы посмотрите, какое заряженное выходило «Полесье» на первый тайм, и как их убили во втором.

Потому что это «Динамо», против них нужно интеллигентно играть. Мне никто рот не закроет, я всегда буду говорить правду. Не нравится, так идите на х*й», – остался разгневанный Поворознюк.