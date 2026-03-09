Тренер Интера отреагировал на скандал с неназначенным пенальти с Миланом
Кристиан Киву раскрывает причины неудачи и оценивает шансы на чемпионство
Наставник «Интера» Кристиан Киву поделился мыслями после минимального поражения от «Милана» (0:1) в рамках итальянского первенства.
«Первую половину встречи мы провели слабо, что привело к пропущенному мячу. После перерыва, в течение двадцати минут, команда действовала более собранно и имела шансы забить.
Ближе к финальному свистку мы попытались взломать их глубокую оборону, сменив тактическую модель, но добиться ничейного результата не вышло.
Нам не хватило точности в завершающей стадии, а все навесы нейтрализовались защитниками соперника. Мы должны придерживаться своего курса, который приносил результат ранее.
Безусловно, до перерыва мы могли выступить гораздо увереннее. Исход матча всегда зависит от эффективности наших нападающих. Я ценю их старания, но в таких принципиальных играх необходим прогресс.
Нам требовалось добавить в интенсивности и более хладнокровно распоряжаться шансами», – прокомментировал Киву ситуацию на поле.
Отвечая на вопрос о неназначенном пенальти, специалист отметил: «Существует система ВАР и ее ассистенты, они провели все необходимые проверки. Мне нечего добавить. Я сфокусирован лишь на том, что мы должны улучшить в своей игре, и на собственных тренерских решениях».
«В запасе у нас еще десять туров, в которых разыгрывается 30 очков. Мы обязаны максимально эффективно распорядиться накопленным гандикапом», – подытожил главный тренер «нерадзурри» в интервью для DAZN.
