«Он назвал меня предателем 50 раз!»: Моуриньо взорвался после удаления

Наставник «Бенфики» Жозе Моуриньо прокомментировал конфликт с ассистентом главного тренера «Порту» Лучо Гонсалесом. Встреча между соперниками завершилась со счетом 2:2, а оба специалиста получили красные карточки на последних минутах поединка.

«Он раз пятьдесят обозвал меня предателем. Мне бы очень хотелось услышать объяснение: кого именно я предал? Я полностью отдавался «Порту», затем работал в «Челси», «Интере», «Реале», путешествовал по всему миру и ежедневно посвящал клубам все свое время.

Это и есть настоящий профессионализм. Разве его переход в «Марсель» в свое время не был предательством по отношению к «Порту»?

Он мог выбрать любое другое оскорбление, но остановился на этом. Я расцениваю такие слова как выпад в адрес моей профессиональной этики. Крики с трибун – это часть футбольной атмосферы.

Те же люди, что сейчас меня ругают, когда-то были готовы на все, когда я встречал их в городе. Но когда так ведет себя коллега по цеху... Он такой же профессионал, сменивший немало клубов.

Я не вижу логики. Почему я предатель? Потому что делаю все ради успеха «Бенфики»? Если завтра я возглавлю «Эштрелу», «Морейренсе» или «Лейрию», я буду работать там с такой же самоотдачей. Эта ситуация оставила неприятный осадок», – заявил главный тренер «лиссабонцев».