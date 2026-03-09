Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Он назвал меня предателем 50 раз!»: Моуриньо взорвался после удаления
Португалия
09 марта 2026, 02:33 | Обновлено 09 марта 2026, 02:35
155
0

«Он назвал меня предателем 50 раз!»: Моуриньо взорвался после удаления

Наставник Бенфики прокомментировал конфликт с Лучо Гонсалесом

09 марта 2026, 02:33 | Обновлено 09 марта 2026, 02:35
155
0
«Он назвал меня предателем 50 раз!»: Моуриньо взорвался после удаления
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Бенфики» Жозе Моуриньо прокомментировал конфликт с ассистентом главного тренера «Порту» Лучо Гонсалесом. Встреча между соперниками завершилась со счетом 2:2, а оба специалиста получили красные карточки на последних минутах поединка.

«Он раз пятьдесят обозвал меня предателем. Мне бы очень хотелось услышать объяснение: кого именно я предал? Я полностью отдавался «Порту», затем работал в «Челси», «Интере», «Реале», путешествовал по всему миру и ежедневно посвящал клубам все свое время.

Это и есть настоящий профессионализм. Разве его переход в «Марсель» в свое время не был предательством по отношению к «Порту»?

Он мог выбрать любое другое оскорбление, но остановился на этом. Я расцениваю такие слова как выпад в адрес моей профессиональной этики. Крики с трибун – это часть футбольной атмосферы.

Те же люди, что сейчас меня ругают, когда-то были готовы на все, когда я встречал их в городе. Но когда так ведет себя коллега по цеху... Он такой же профессионал, сменивший немало клубов.

Я не вижу логики. Почему я предатель? Потому что делаю все ради успеха «Бенфики»? Если завтра я возглавлю «Эштрелу», «Морейренсе» или «Лейрию», я буду работать там с такой же самоотдачей. Эта ситуация оставила неприятный осадок», – заявил главный тренер «лиссабонцев».

По теме:
Бенфика – Порту – 2:2. Камбек в Лиссабоне, игра Трубина. Видео голов, обзор
Красная для Моуриньо. Бенфика с Трубиным оформила камбек против Порту с 0:2
Бенфика – Порту. Трубин в основе, Судаков – запас. Смотреть онлайн LIVE
Жозе Моуриньо Порту Бенфика чемпионат Португалии по футболу Анатолий Трубин
Михаил Олексиенко
Михаил Олексиенко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер Ромы отреагировал на скандальный эпизод с участием Малиновского
Футбол | 09 марта 2026, 02:08 0
Тренер Ромы отреагировал на скандальный эпизод с участием Малиновского
Тренер Ромы отреагировал на скандальный эпизод с участием Малиновского

Гасперини высказался о моменте с неназначенным пенальти

Мичел выступил с требованием к Ванату и Цыганкову после матча Жироны 
Футбол | 08 марта 2026, 08:59 4
Мичел выступил с требованием к Ванату и Цыганкову после матча Жироны 
Мичел выступил с требованием к Ванату и Цыганкову после матча Жироны 

Тренер требует лучшего завершения атаки

РОТАНЬ: «Этот арбитр занимался в академии Динамо, кто его назначил?»
Футбол | 08.03.2026, 21:45
РОТАНЬ: «Этот арбитр занимался в академии Динамо, кто его назначил?»
РОТАНЬ: «Этот арбитр занимался в академии Динамо, кто его назначил?»
МОУРИНЬО: «Таких глупостей с Трубиным больше не будет. Меня это удивило»
Футбол | 08.03.2026, 07:00
МОУРИНЬО: «Таких глупостей с Трубиным больше не будет. Меня это удивило»
МОУРИНЬО: «Таких глупостей с Трубиным больше не будет. Меня это удивило»
Олейникова и Калинина в трех сетах определили чемпионку WTA 125 в Анталье
Теннис | 08.03.2026, 14:29
Олейникова и Калинина в трех сетах определили чемпионку WTA 125 в Анталье
Олейникова и Калинина в трех сетах определили чемпионку WTA 125 в Анталье
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сергей Ребров выбрал сборную, которую готов возглавить после Украины
Сергей Ребров выбрал сборную, которую готов возглавить после Украины
07.03.2026, 11:10 33
Футбол
Теренс КРОУФОРД: «Это лучший боксер всех времен, тот еще подонок»
Теренс КРОУФОРД: «Это лучший боксер всех времен, тот еще подонок»
07.03.2026, 05:12
Бокс
Мудрик прошел просмотр в команде, которая 30 раз выиграла титул чемпиона
Мудрик прошел просмотр в команде, которая 30 раз выиграла титул чемпиона
07.03.2026, 08:26 12
Футбол
Возвращение Супряги. Эпицентр разгромил Колос
Возвращение Супряги. Эпицентр разгромил Колос
07.03.2026, 15:05 33
Футбол
Источник: Костюк нарушил план Реброва в отношении футболиста сборной
Источник: Костюк нарушил план Реброва в отношении футболиста сборной
07.03.2026, 05:02 2
Футбол
БУФФОН: «Это лучший вратарь в истории, я только третий-четвертый»
БУФФОН: «Это лучший вратарь в истории, я только третий-четвертый»
07.03.2026, 09:09 8
Футбол
Красюк назвал единственного боксера, который может победить Усика
Красюк назвал единственного боксера, который может победить Усика
07.03.2026, 02:32 1
Бокс
Супер-Пидручный! Украина повторила лучший результат сезона КМ в эстафете
Супер-Пидручный! Украина повторила лучший результат сезона КМ в эстафете
07.03.2026, 17:58 2
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем