  4. МОУРИНЬО: «Таких глупостей с Трубиным больше не будет. Меня это удивило»
Португалия
МОУРИНЬО: «Таких глупостей с Трубиным больше не будет. Меня это удивило»

Жозе – о матче с «Порту»

Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо поделился ожиданиями от центрального матча чемпионата Португалии против «Порту».

«В одном из матчей они использовали вариант с Пепе в центральной зоне. Это создало другие трудности для соперника и даже меня удивило как аналитика. Мы готовились к этой схеме, но они могут предложить еще что-то новое.

Мы должны уметь читать игру и общаться между собой. Таких глупостей, как, например, отправка Анатолия Трубина к чужим воротам, не будет.

Если команда набирает столько очков, значит она сильна. У «Порту» есть стиль, который поддерживается и тренером, и клубом. Что касается нас, то «Бенфика» создает много моментов и играет на половине поля соперника. Иногда мы рискуем и можем ошибаться, но в нашем клубе всегда есть требование играть в атакующий футбол», – сказал тренер.

Жозе Моуриньо Бенфика чемпионат Португалии по футболу Анатолий Трубин Порту
Дмитрий Олийченко Источник: Record.pt
