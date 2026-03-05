«Вот откуда возникла эта ситуация». Трубину досталось от Моуриньо

Главный тренер лиссабонской «Бенфики» Жозе Моуриньо поделился мыслями о победе своей команды со счетом 2:1 в матче 24-го тура чемпионата Португалии с «Жил Висенте».

«Эта команда также умеет играть и провела неплохую игру. Мы знали, что это будет тяжелая игра против коллектива, который хочет выиграть, а не сыграть вничью. Это и определило ход игры...

Что касается гола в наши ворота, то здесь следует отметить неожиданную замену Аурснеса, выход Энцо на поле без разминки, несколько аутов подряд и угловых у наших ворот... Трубин быстро возобновил игру, после чего мы потеряли мяч, и именно отсюда возникла эта ситуация, когда соперник сравнял счет.

Но мы отреагировали на ничейный счет. Это был не тот результат, который нас устраивал. Когда мы забили во второй раз, были опасения, что соперник на нас нажмет, но нам удалось успокоить игру», – цитирует Моуриньо A Bola.