  4. «Вот откуда возникла эта ситуация». Трубину досталось от Моуриньо
05 марта 2026, 04:14 |
«Вот откуда возникла эта ситуация». Трубину досталось от Моуриньо

Тренер Бенфики дал оценку голу, который пропустила его команда

Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Главный тренер лиссабонской «Бенфики» Жозе Моуриньо поделился мыслями о победе своей команды со счетом 2:1 в матче 24-го тура чемпионата Португалии с «Жил Висенте».

«Эта команда также умеет играть и провела неплохую игру. Мы знали, что это будет тяжелая игра против коллектива, который хочет выиграть, а не сыграть вничью. Это и определило ход игры...

Что касается гола в наши ворота, то здесь следует отметить неожиданную замену Аурснеса, выход Энцо на поле без разминки, несколько аутов подряд и угловых у наших ворот... Трубин быстро возобновил игру, после чего мы потеряли мяч, и именно отсюда возникла эта ситуация, когда соперник сравнял счет.

Но мы отреагировали на ничейный счет. Это был не тот результат, который нас устраивал. Когда мы забили во второй раз, были опасения, что соперник на нас нажмет, но нам удалось успокоить игру», – цитирует Моуриньо A Bola.

Жозе Моуриньо Бенфика чемпионат Португалии по футболу Анатолий Трубин Жил Висенте
