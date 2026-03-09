Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ATP
09 марта 2026, 00:40 | Обновлено 09 марта 2026, 00:56
Еще один игрок топ-10 вылетел из Мастерса в Индиан-Уэллс

Бен Шелтон проиграл Лернеру Тьену матч 1/16 финала

Еще один игрок топ-10 вылетел из Мастерса в Индиан-Уэллс
Getty Images/Global Images Ukraine. Бен Шелтон

Восьмой номер рейтинга ATP, американец Бен Шелтон уступил в поединке 1/16 финала на турнире ATP 1000 в Индиан-Уэллс.

Американец проиграл соотечественнику Лернеру Тьену (ATP 25) в трех сетах за 2 часа и 11 минут – 6:7 (3:7), 6:4, 3:6.

В активе 23-летнего Шелтона – восемь подач на вылет, семь из восьми отыгранных брейк-пойнтов и 34 виннера, в пасиве – 36 невынужденных ошибок.

Тьен лидирует в очных встречах – 2:0.

Для 20-летнего американца это шестая победа над топ-10 в карьере. Тьен обыгрывал Даниила Медведева, Андрея Рублева, Александра Зверева, Лоренцо Музетти и дважды Бена Шелтона.

В поединке 1/8 финала Лернер сыграет либо с испанцем Алехандро Давидович-Фокина (ATP 18), либо с представителем Чехии Якубом Меншиком (ATP 12).

ATP 1000 Индиан-Уэллс. Хард, 1/16 финала

Бен Шелтон (США) – Лернер Тьен (США) – 6:7 (3:7), 6:4, 3:6

Видеообзор матча Бен Шелтон – Лернер Тьен

Бен Шелтон Лернер Тьен ATP Индиан-Уэллс
