Еще один игрок топ-10 вылетел из Мастерса в Индиан-Уэллс
Бен Шелтон проиграл Лернеру Тьену матч 1/16 финала
Восьмой номер рейтинга ATP, американец Бен Шелтон уступил в поединке 1/16 финала на турнире ATP 1000 в Индиан-Уэллс.
Американец проиграл соотечественнику Лернеру Тьену (ATP 25) в трех сетах за 2 часа и 11 минут – 6:7 (3:7), 6:4, 3:6.
В активе 23-летнего Шелтона – восемь подач на вылет, семь из восьми отыгранных брейк-пойнтов и 34 виннера, в пасиве – 36 невынужденных ошибок.
Тьен лидирует в очных встречах – 2:0.
Для 20-летнего американца это шестая победа над топ-10 в карьере. Тьен обыгрывал Даниила Медведева, Андрея Рублева, Александра Зверева, Лоренцо Музетти и дважды Бена Шелтона.
В поединке 1/8 финала Лернер сыграет либо с испанцем Алехандро Давидович-Фокина (ATP 18), либо с представителем Чехии Якубом Меншиком (ATP 12).
ATP 1000 Индиан-Уэллс. Хард, 1/16 финала
Бен Шелтон (США) – Лернер Тьен (США) – 6:7 (3:7), 6:4, 3:6
Видеообзор матча Бен Шелтон – Лернер Тьен
1 - Following his victory over Ben Shelton, Learner Tien (6-5) is now the only active player from outside Europe to hold a winning record against ATP top 10 opponents – minimum 10 matches. Building.#TennisParadise | @BNPPARIBASOPEN @atptour pic.twitter.com/0QVxpxsUDy— OptaAce (@OptaAce) March 8, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Следите за результатами украинок на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua
Ангелина выиграла украинское дерби у Александры и завоевала трофей турецкого турнира