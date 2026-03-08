ФОТО. Мадонна нашла футболку клуба Ла Лиги, которую носила 35 лет назад
Мадонна нашла потерянную футболку Сельты
Поп-икона Мадонна ответила на обращение испанского клуба «Сельта», который искал футболку, которую певица носила во время концерта 1990 года на стадионе «Балаидос».
Клуб опубликовал открытое письмо с просьбой помочь найти голубую футболку «Сельты». В ответ Мадонна написала в соцсети X, что вещь до сих пор находится у нее.
«Эта футболка висит в моем архиве! Я ношу и представляю вашу команду духовно», – отметила певица.
Пост стал ответом на видео клуба, где перед матчем против «Реала» на стадионе «Балаидос» прозвучала хоровая версия песни Мадонны «Like a Prayer».
This shirt is hanging in my archives! I am wearing and representing your team in spirit!!♥️ https://t.co/JRwzDJQ9Ty— Madonna (@Madonna) March 7, 2026
