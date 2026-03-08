Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Мадонна нашла футболку клуба Ла Лиги, которую носила 35 лет назад
08 марта 2026, 23:40
ФОТО. Мадонна нашла футболку клуба Ла Лиги, которую носила 35 лет назад

Мадонна нашла потерянную футболку Сельты

ФОТО. Мадонна нашла футболку клуба Ла Лиги, которую носила 35 лет назад
ФК Сельта. Мадонна

Поп-икона Мадонна ответила на обращение испанского клуба «Сельта», который искал футболку, которую певица носила во время концерта 1990 года на стадионе «Балаидос».

Клуб опубликовал открытое письмо с просьбой помочь найти голубую футболку «Сельты». В ответ Мадонна написала в соцсети X, что вещь до сих пор находится у нее.

«Эта футболка висит в моем архиве! Я ношу и представляю вашу команду духовно», – отметила певица.

Пост стал ответом на видео клуба, где перед матчем против «Реала» на стадионе «Балаидос» прозвучала хоровая версия песни Мадонны «Like a Prayer».

Максим Лапченко Источник: ESPN
