МОУРИНЬО: «Они становились передо мной на колени. Возможно, я покину клуб»
Тренер – о скандале в матче с «Порту»
Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо прокомментировал свое удаление в матче против «Порту» (2:2).
«Меня раздражило то, что один из тренеров «Порту» назвал меня предателем. Это не профессионально.
Одно дело – это оскорбления болельщиков «Порту». Тех самых болельщиков, которые несколько лет назад становились передо мной на колени. У меня нет проблем с ними. Но мой коллега называет меня предателем... Почему я предатель? Потому что я все отдаю «Бенфике»? Возможно, завтра я покину клуб и перейду в другую команду, так что теперь я предатель?», – отметил тренер.
