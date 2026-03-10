МОУРИНЬО: «Они становились передо мной на колени. Возможно, я покину клуб»

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо прокомментировал свое удаление в матче против «Порту» (2:2).

«Меня раздражило то, что один из тренеров «Порту» назвал меня предателем. Это не профессионально.

Одно дело – это оскорбления болельщиков «Порту». Тех самых болельщиков, которые несколько лет назад становились передо мной на колени. У меня нет проблем с ними. Но мой коллега называет меня предателем... Почему я предатель? Потому что я все отдаю «Бенфике»? Возможно, завтра я покину клуб и перейду в другую команду, так что теперь я предатель?», – отметил тренер.