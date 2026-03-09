Хацкевич выступил с обращением после скандального матча Полесье – Динамо
Вице-президент «волков» осудил действия главного арбитра матча
Вице-президент «Полесья» Александр Хацкевич прокомментировал судейство в матче против «Динамо» (1:2).
«Арбитры видели фол на Бражко, и мы пересмотрели эпизод. Но фол зафиксировал не главный арбитр, а VAR — поэтому вопрос именно к нему. Момент с подкатом против Эммерлаха также касается VAR. По моему мнению, это однозначная красная карточка.
Свою позицию я уже донес до Монзуль и судейского комитета. Однако стоит посмотреть на таблицу — мы впереди, движемся дальше и надеемся, что таких ошибок в будущем не будет», — рассказал вице-президент «воков».
Тупорылым: читайте правила.
Почему НЕ удалил арбитр - это другой вопрос.
"ДИНАМО" забило на один мяч больше и выиграло, какие могут быть вопросы???