Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хацкевич выступил с обращением после скандального матча Полесье – Динамо
Украина. Премьер лига
09 марта 2026, 19:45 |
1496
5

Хацкевич выступил с обращением после скандального матча Полесье – Динамо

Вице-президент «волков» осудил действия главного арбитра матча

09 марта 2026, 19:45 |
1496
5 Comments
Хацкевич выступил с обращением после скандального матча Полесье – Динамо
ФК Полесья. Александр Хацкевич

Вице-президент «Полесья» Александр Хацкевич прокомментировал судейство в матче против «Динамо» (1:2).

«Арбитры видели фол на Бражко, и мы пересмотрели эпизод. Но фол зафиксировал не главный арбитр, а VAR — поэтому вопрос именно к нему. Момент с подкатом против Эммерлаха также касается VAR. По моему мнению, это однозначная красная карточка.

Свою позицию я уже донес до Монзуль и судейского комитета. Однако стоит посмотреть на таблицу — мы впереди, движемся дальше и надеемся, что таких ошибок в будущем не будет», — рассказал вице-президент «воков».

По теме:
Верес – ЛНЗ Черкассы – 0:3. Разгромная победа. Видео голов и обзор матча
Волки кусались, но проиграли с разгромом. ЛНЗ обыграл Верес в Ровно
ВИДЕО. Абдул Авуду удвоил преимущество ЛНЗ в игре с Вересом
Александр Хацкевич судейство Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Кристиан Биловар Полесье - Динамо Линдон Эмерллаху
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Полесье
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Ужас нашего футбола, в шоке». Коуч Полесья не сдержал эмоций после Динамо
Футбол | 09 марта 2026, 08:11 37
«Ужас нашего футбола, в шоке». Коуч Полесья не сдержал эмоций после Динамо
«Ужас нашего футбола, в шоке». Коуч Полесья не сдержал эмоций после Динамо

Сергей Кравченко раскритиковал судейство

Костюк отправил четкий месседж Ярмоленко и другим ветеранам Динамо
Футбол | 09 марта 2026, 05:02 0
Костюк отправил четкий месседж Ярмоленко и другим ветеранам Динамо
Костюк отправил четкий месседж Ярмоленко и другим ветеранам Динамо

Тренер дал понять, что для него нет авторитетов в клубе

Поворознюк разнес судейство, Динамо и Шевченко после скандала в Житомире
Футбол | 09.03.2026, 12:12
Поворознюк разнес судейство, Динамо и Шевченко после скандала в Житомире
Поворознюк разнес судейство, Динамо и Шевченко после скандала в Житомире
Игорь СУРКИС: «Я не понимаю, для чего он вообще нужен Динамо»
Футбол | 09.03.2026, 08:54
Игорь СУРКИС: «Я не понимаю, для чего он вообще нужен Динамо»
Игорь СУРКИС: «Я не понимаю, для чего он вообще нужен Динамо»
Игорь Йовичевич может вернуться в УПЛ и возглавить известный клуб
Футбол | 09.03.2026, 19:07
Игорь Йовичевич может вернуться в УПЛ и возглавить известный клуб
Игорь Йовичевич может вернуться в УПЛ и возглавить известный клуб
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
vasilichn
По чеснаку: Биловара следовало удалять.
Тупорылым: читайте правила.
Почему НЕ удалил арбитр - это другой вопрос.
"ДИНАМО" забило на один мяч больше и выиграло, какие могут быть вопросы???
Ответить
+4
SebastianPereyra
я от думаю, ну навіщо дивитись цей чемпіонат, слів немає.
Ответить
0
Рахмиль Балалайкин
Виноваты на варе. Но балалайкин назад шубу не отдаст
Ответить
0
zelc006
Що той бульбаш несе? Динама понад усе!
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Мирон Маркевич ответил Усику, поддерживающему Бубку
Мирон Маркевич ответил Усику, поддерживающему Бубку
09.03.2026, 07:27 6
Футбол
КЛИЧКО: «Не недооценивайте его, он может зайти очень далеко»
КЛИЧКО: «Не недооценивайте его, он может зайти очень далеко»
09.03.2026, 02:22 4
Бокс
Воспитанник помог во время экзамена. Динамо обыграло Полесье в Житомире
Воспитанник помог во время экзамена. Динамо обыграло Полесье в Житомире
08.03.2026, 20:27 188
Футбол
Красная для Моуриньо. Бенфика с Трубиным оформила камбек против Порту с 0:2
Красная для Моуриньо. Бенфика с Трубиным оформила камбек против Порту с 0:2
08.03.2026, 22:09 12
Футбол
Ребров заговорил о Зеленском. Тренер получил звонок от президента
Ребров заговорил о Зеленском. Тренер получил звонок от президента
09.03.2026, 09:44 1
Футбол
Источник: Усик откажется от всех поясов и подписал историческое соглашение
Источник: Усик откажется от всех поясов и подписал историческое соглашение
08.03.2026, 08:12 8
Бокс
Олейникова и Калинина в трех сетах определили чемпионку WTA 125 в Анталье
Олейникова и Калинина в трех сетах определили чемпионку WTA 125 в Анталье
08.03.2026, 14:29 14
Теннис
Источник: Лунин одобрил свой трансфер в европейский гранд
Источник: Лунин одобрил свой трансфер в европейский гранд
07.03.2026, 20:48 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем