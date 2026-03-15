15 марта 2026, 08:12
1279
0

Пеп ГВАРДИОЛА: «Этот тренер – номер один за всю историю футбола»

Испанец выбрал тройку лучших тренеров

15 марта 2026, 08:12 |
1279
0
Пеп ГВАРДИОЛА: «Этот тренер – номер один за всю историю футбола»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола назвал трёх лучших тренеров в истории футбола.

Испанец поставил на первое место легендарного тренера «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона.

«Сэр Алекс — номер один. Из-за стабильности, количества трофеев и того, как он менял команду на протяжении многих лет. Сакки не выиграл столько трофеев, как сэр Алекс, но он сменил поколение тренеров и игроков. Поэтому Фергюсон – первый, далее идут Кройф и Сакки», – отметил наставник «Ман Сити».

Пеп Гвардиола Йохан Кройф Арриго Сакки Алекс Фергюсон
Дмитрий Олийченко Источник: GiveMeSport
