Пеп ГВАРДИОЛА: «Этот тренер – номер один за всю историю футбола»
Испанец выбрал тройку лучших тренеров
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола назвал трёх лучших тренеров в истории футбола.
Испанец поставил на первое место легендарного тренера «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона.
«Сэр Алекс — номер один. Из-за стабильности, количества трофеев и того, как он менял команду на протяжении многих лет. Сакки не выиграл столько трофеев, как сэр Алекс, но он сменил поколение тренеров и игроков. Поэтому Фергюсон – первый, далее идут Кройф и Сакки», – отметил наставник «Ман Сити».
