Пономаренко забил за Динамо в пятом матче подряд
Среди динамовцев более продолжительные голевые серии имели только три игрока
Матвей Пономаренко, сделав дубль в матче с «Полесьем» (2:1), продлил свою голевую серию в УПЛ до 5 игр. В 15-м туре он забил в гостях «Кудровке», в 16-м и 17-м дома поставил автографы в воротах соответственно «Вереса» и «Руха», а в 18-м отметился в родных стенах дублем в поединке с «Эпицентром».
Среди игроков «Динамо» более продолжительные забивные серии в чемпионатах Украины имели только Максим Шацких, Диого Ринкон и Виктор Цыганков – по 6 матчей.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые продолжительные голевые серии игроков Динамо в чемпионатах Украины
|
Матчи
|
(Голы)
|
Игрок
|
Сезон
|
Кому забивал
|
6
|
(7)
|
Максим ШАЦКИХ
|
2002/03
|
Шахтер (д), Металлург З (г), Таврия (д),
|
|
|
|
2003/04
|
Арсенал (г), Металлист (д) - 2, Волынь (д)
|
6
|
(6)
|
ДИОГО РИНКОН
|
2005/06
|
Металлург Д (д), Черноморец (г), Металлист (д),
|
|
|
|
|
Волынь (д), Днепр (г), Харьков (д)
|
6
|
(6)
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
2017/18
|
Олимпик (д), Верес (г), Заря (д),
|
|
|
|
|
Ворскла (д), Мариуполь (г), Заря (д)
|
5
|
(11)
|
Максим ШАЦКИХ
|
1999/00
|
Черноморец (г) - 2, Карпаты (г) - 2, Ворскла (д) - 3,
|
|
|
|
|
Металлург З (г) - 2, Металлист (г) - 2
|
5*
|
(7)
|
Матвей ПОНОМАРЕНКО
|
2025/26
|
Кудровка (г), Верес (д), Рух (д),
|
|
|
|
|
Эпицентр (д) - 2, Полесье (г) - 2
|
5
|
(6)
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
1995/96
|
Шахтер (д) - 2, Металлург З (г), Кремень (д),
|
|
|
|
|
Черноморец (д), ЦСКА (г)
|
5
|
(6)
|
Александр МЕЛАЩЕНКО
|
2000/01
|
Шахтер (д), Сталь А (г), Нива Т (д),
|
|
|
|
|
ЦСКА (г) - 2, Металлург Д (д)
|
5
|
(6)
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
2015/16
|
Сталь Дз (д) - 2, Черноморец (д), Металлург З (г),
|
|
|
|
|
Днепр (д), Карпаты (г)
|
5
|
(6)
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
2021/22
|
Десна (д), Колос (д) - 2, Металлист 1925 (г),
|
|
|
|
|
Александрия (д), Рух (г)
|
5
|
(5)
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
2010/11
|
Оболонь (г), Таврия (д), Металлист (г),
|
|
|
|
|
Севастополь (г), Металлург Д (д)
* серия не закончена.
