Пономаренко забил за Динамо в пятом матче подряд

Матвей Пономаренко, сделав дубль в матче с «Полесьем» (2:1), продлил свою голевую серию в УПЛ до 5 игр. В 15-м туре он забил в гостях «Кудровке», в 16-м и 17-м дома поставил автографы в воротах соответственно «Вереса» и «Руха», а в 18-м отметился в родных стенах дублем в поединке с «Эпицентром».

Среди игроков «Динамо» более продолжительные забивные серии в чемпионатах Украины имели только Максим Шацких, Диого Ринкон и Виктор Цыганков – по 6 матчей.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные голевые серии игроков Динамо в чемпионатах Украины

Матчи (Голы) Игрок Сезон Кому забивал 6 (7) Максим ШАЦКИХ 2002/03 Шахтер (д), Металлург З (г), Таврия (д), 2003/04 Арсенал (г), Металлист (д) - 2, Волынь (д) 6 (6) ДИОГО РИНКОН 2005/06 Металлург Д (д), Черноморец (г), Металлист (д), Волынь (д), Днепр (г), Харьков (д) 6 (6) Виктор ЦЫГАНКОВ 2017/18 Олимпик (д), Верес (г), Заря (д), Ворскла (д), Мариуполь (г), Заря (д) 5 (11) Максим ШАЦКИХ 1999/00 Черноморец (г) - 2, Карпаты (г) - 2, Ворскла (д) - 3, Металлург З (г) - 2, Металлист (г) - 2 5* (7) Матвей ПОНОМАРЕНКО 2025/26 Кудровка (г), Верес (д), Рух (д), Эпицентр (д) - 2, Полесье (г) - 2 5 (6) Андрей ШЕВЧЕНКО 1995/96 Шахтер (д) - 2, Металлург З (г), Кремень (д), Черноморец (д), ЦСКА (г) 5 (6) Александр МЕЛАЩЕНКО 2000/01 Шахтер (д), Сталь А (г), Нива Т (д), ЦСКА (г) - 2, Металлург Д (д) 5 (6) Андрей ЯРМОЛЕНКО 2015/16 Сталь Дз (д) - 2, Черноморец (д), Металлург З (г), Днепр (д), Карпаты (г) 5 (6) Виктор ЦЫГАНКОВ 2021/22 Десна (д), Колос (д) - 2, Металлист 1925 (г), Александрия (д), Рух (г) 5 (5) Андрей ШЕВЧЕНКО 2010/11 Оболонь (г), Таврия (д), Металлист (г), Севастополь (г), Металлург Д (д)

* серия не закончена.