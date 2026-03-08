Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пономаренко забил за Динамо в пятом матче подряд
Украина. Премьер лига
08 марта 2026, 21:26 | Обновлено 08 марта 2026, 21:31
728
0

Пономаренко забил за Динамо в пятом матче подряд

Среди динамовцев более продолжительные голевые серии имели только три игрока

08 марта 2026, 21:26 | Обновлено 08 марта 2026, 21:31
728
0
Пономаренко забил за Динамо в пятом матче подряд
ФК Динамо. Матвей Пономаренко

Матвей Пономаренко, сделав дубль в матче с «Полесьем» (2:1), продлил свою голевую серию в УПЛ до 5 игр. В 15-м туре он забил в гостях «Кудровке», в 16-м и 17-м дома поставил автографы в воротах соответственно «Вереса» и «Руха», а в 18-м отметился в родных стенах дублем в поединке с «Эпицентром».

Среди игроков «Динамо» более продолжительные забивные серии в чемпионатах Украины имели только Максим Шацких, Диого Ринкон и Виктор Цыганков – по 6 матчей.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные голевые серии игроков Динамо в чемпионатах Украины

Матчи

(Голы)

Игрок

Сезон

Кому забивал

6

(7)

Максим ШАЦКИХ

2002/03

Шахтер (д), Металлург З (г), Таврия (д),

2003/04

Арсенал (г), Металлист (д) - 2, Волынь (д)

6

(6)

ДИОГО РИНКОН

2005/06

Металлург Д (д), Черноморец (г), Металлист (д),

Волынь (д), Днепр (г), Харьков (д)

6

(6)

Виктор ЦЫГАНКОВ

2017/18

Олимпик (д), Верес (г), Заря (д),

Ворскла (д), Мариуполь (г), Заря (д)

5

(11)

Максим ШАЦКИХ

1999/00

Черноморец (г) - 2, Карпаты (г) - 2, Ворскла (д) - 3,

Металлург З (г) - 2, Металлист (г) - 2

5*

(7)

Матвей ПОНОМАРЕНКО

2025/26

Кудровка (г), Верес (д), Рух (д),

Эпицентр (д) - 2, Полесье (г) - 2

5

(6)

Андрей ШЕВЧЕНКО

1995/96

Шахтер (д) - 2, Металлург З (г), Кремень (д),

Черноморец (д), ЦСКА (г)

5

(6)

Александр МЕЛАЩЕНКО

2000/01

Шахтер (д), Сталь А (г), Нива Т (д),

ЦСКА (г) - 2, Металлург Д (д)

5

(6)

Андрей ЯРМОЛЕНКО

2015/16

Сталь Дз (д) - 2, Черноморец (д), Металлург З (г),

Днепр (д), Карпаты (г)

5

(6)

Виктор ЦЫГАНКОВ

2021/22

Десна (д), Колос (д) - 2, Металлист 1925 (г),

Александрия (д), Рух (г)

5

(5)

Андрей ШЕВЧЕНКО

2010/11

Оболонь (г), Таврия (д), Металлист (г),

Севастополь (г), Металлург Д (д)

* серия не закончена.

По теме:
Заря отпраздновала юбилейный разгром в УПЛ
Скрипник отпраздновал 70-ю победу в УПЛ
В чемпионате Украины впервые сыграл футболист из Сьерра-Леоне
цифры и факты Матвей Пономаренко Динамо Киев Украинская Премьер-лига
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Свитолина дожала 55-ю ракетку мира и пробилась в 1/16 финала Индиан-Уэллс
Теннис | 08 марта 2026, 09:20 17
Свитолина дожала 55-ю ракетку мира и пробилась в 1/16 финала Индиан-Уэллс
Свитолина дожала 55-ю ракетку мира и пробилась в 1/16 финала Индиан-Уэллс

Элина одержала непростую стартовую победу на тысячнике, выбив Лауру Зигемунд

Полесье – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 08 марта 2026, 16:00 79
Полесье – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Полесье – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Определяющий момент сезона для обеих команд

Фран ФЕРНАНДЕС: «Ему нужно сохранять больше спокойствия»
Футбол | 08.03.2026, 19:48
Фран ФЕРНАНДЕС: «Ему нужно сохранять больше спокойствия»
Фран ФЕРНАНДЕС: «Ему нужно сохранять больше спокойствия»
Источник: Лунин одобрил свой трансфер в европейский гранд
Футбол | 07.03.2026, 20:48
Источник: Лунин одобрил свой трансфер в европейский гранд
Источник: Лунин одобрил свой трансфер в европейский гранд
Источник: Усик откажется от всех поясов и подписал историческое соглашение
Бокс | 08.03.2026, 08:12
Источник: Усик откажется от всех поясов и подписал историческое соглашение
Источник: Усик откажется от всех поясов и подписал историческое соглашение
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Майк ТАЙСОН: «Говорите, что хотите, но сейчас это лучший супертяж»
Майк ТАЙСОН: «Говорите, что хотите, но сейчас это лучший супертяж»
07.03.2026, 05:42
Бокс
«Будет играть». Президент клуба из Англии сделал заявление о Мудрике
«Будет играть». Президент клуба из Англии сделал заявление о Мудрике
06.03.2026, 23:48 5
Футбол
Cкандал в УПЛ: на матч было поставлено 450 тысяч долларов
Cкандал в УПЛ: на матч было поставлено 450 тысяч долларов
08.03.2026, 09:16 19
Футбол
Руслан РОТАНЬ: «Неприятно проигрывать Динамо с таким счетом, я согласен»
Руслан РОТАНЬ: «Неприятно проигрывать Динамо с таким счетом, я согласен»
07.03.2026, 13:33
Футбол
Ошибки защиты. ПСЖ дома с Забарным уступил Монако в матче Лиги 1
Ошибки защиты. ПСЖ дома с Забарным уступил Монако в матче Лиги 1
06.03.2026, 23:49 18
Футбол
Сборная Украины получила солидное усиление перед матчем со Швецией
Сборная Украины получила солидное усиление перед матчем со Швецией
07.03.2026, 10:12 9
Футбол
Забыла о штрафном круге. Олимпийскую чемпионку наказали на Кубке мира
Забыла о штрафном круге. Олимпийскую чемпионку наказали на Кубке мира
07.03.2026, 16:24
Биатлон
Известна оценка Забарного за сенсационный матч ПСЖ, где опозорился Сафонов
Известна оценка Забарного за сенсационный матч ПСЖ, где опозорился Сафонов
07.03.2026, 07:02 26
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем