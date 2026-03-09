Легенда Динамо не согласился с результатом скандального матча с Полесьем
Саленко считает, что справедливым результатом была бы ничья
Известный в прошлом нападающий «Динамо» Олег Саленко прокомментировал матч киевлян против «Полесья» (2:1), который не обошелся без скандала, связанного с судейством.
«Что касается результата, то, на мой взгляд, более справедливым результатом была бы ничья, – сказал Саленко. – Но стоит отдать должное киевлянам, которые хорошо использовали ошибки соперника. Можно сказать, что реализация моментов команды Игоря Костюка в этом поединке была на высоком уровне
Тем не менее, у «Динамо» еще есть Кубок Украины, на выигрыше которого киевляне могут сделать акцент, и это даст им шанс пробиться в Лигу Европы», – сказал Саленко.
