Легенда Динамо не согласился с результатом скандального матча с Полесьем

Известный в прошлом нападающий «Динамо» Олег Саленко прокомментировал матч киевлян против «Полесья» (2:1), который не обошелся без скандала, связанного с судейством.

«Что касается результата, то, на мой взгляд, более справедливым результатом была бы ничья, – сказал Саленко. – Но стоит отдать должное киевлянам, которые хорошо использовали ошибки соперника. Можно сказать, что реализация моментов команды Игоря Костюка в этом поединке была на высоком уровне

Тем не менее, у «Динамо» еще есть Кубок Украины, на выигрыше которого киевляне могут сделать акцент, и это даст им шанс пробиться в Лигу Европы», – сказал Саленко.