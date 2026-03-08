Динамовцы первыми покорили 1000-голевой рубеж на чужих полях
Автором юбилейного гола стал Матвей Пономаренко
В матче с «Полесьем» (2:1) динамовцы первыми покорили 1000-голевой рубеж на чужих полях в чемпионатах Украины. Автором юбилейного гола на 45+2-й минуте встречи стал Матвей Пономаренко. А на 60-й минуте он же открыл голевой счет второй тысяче голов киевлян. На выезде бело-синие забивали всем без исключения клубам, с которыми им довелось встречаться в УПЛ. При этом чаще других динамовцы заставляли вынимать мяч из сетки голкиперов «Черноморца» – 74 раза, «Зари» – 66 и «Ворсклы» – 65.
Список лучших гостевых бомбардиров «Динамо» возглавляют Андрей Ярмоленко – 59 голов (рекорд УПЛ), Максим Шацких – 42, Сергей Ребров – 41 и Андрей Шевченко – 40.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные гостевые голы Динамо в чемпионатах Украины
|
Гол
|
Дата
|
Игрок
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
1-й
|
23.03.1992
|
Юрий ГРИЦЫНА
|
Одесса
|
12’ (1:0)
|
3:1
|
100-й
|
05.06.1995
|
Юрий МАКСИМОВ
|
Кремень
|
10’ (1:0)
|
4:0
|
200-й
|
24.09.1998
|
Виталий КОСОВСКИЙ
|
Таврия
|
35’ (1:0)
|
3:3
|
300-й
|
22.09.2001
|
Александр МЕЛАЩЕНКО
|
Кривбасс
|
71’ (4:0)
|
7:0
|
400-й
|
06.03.2005
|
Максим ШАЦКИХ
|
Металлист
|
49’ (2:0)
|
2:0
|
500-й
|
17.05.2008
|
Денис ОЛЕЙНИК
|
Металлист
|
90’ (2:2)
|
2:2
|
600-й
|
11.03.2012
|
Адмир МЕХМЕДИ
|
Кривбасс
|
90+8’ (3:0)
|
3:0
|
700-й
|
08.12.2015
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
Металлург З
|
8’ (1:0)
|
6:0
|
800-й
|
30.05.2019
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
Александрия
|
69’ (2:0)
|
2:0
|
900-й
|
28.04.2023
|
Владислав ВАНАТ
|
Металлист
|
75’ (2:0)
|
3:1
|
1000-й
|
08.03.2026
|
Матвей ПОНОМАРЕНКО
|
Полесье
|
45+2’ (1:1)
|
2:1
