В матче с «Полесьем» (2:1) динамовцы первыми покорили 1000-голевой рубеж на чужих полях в чемпионатах Украины. Автором юбилейного гола на 45+2-й минуте встречи стал Матвей Пономаренко. А на 60-й минуте он же открыл голевой счет второй тысяче голов киевлян. На выезде бело-синие забивали всем без исключения клубам, с которыми им довелось встречаться в УПЛ. При этом чаще других динамовцы заставляли вынимать мяч из сетки голкиперов «Черноморца» – 74 раза, «Зари» – 66 и «Ворсклы» – 65.

Список лучших гостевых бомбардиров «Динамо» возглавляют Андрей Ярмоленко – 59 голов (рекорд УПЛ), Максим Шацких – 42, Сергей Ребров – 41 и Андрей Шевченко – 40.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные гостевые голы Динамо в чемпионатах Украины