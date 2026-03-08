Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
08 марта 2026, 21:18 | Обновлено 08 марта 2026, 21:24
Автором юбилейного гола стал Матвей Пономаренко

ФК Динамо

В матче с «Полесьем» (2:1) динамовцы первыми покорили 1000-голевой рубеж на чужих полях в чемпионатах Украины. Автором юбилейного гола на 45+2-й минуте встречи стал Матвей Пономаренко. А на 60-й минуте он же открыл голевой счет второй тысяче голов киевлян. На выезде бело-синие забивали всем без исключения клубам, с которыми им довелось встречаться в УПЛ. При этом чаще других динамовцы заставляли вынимать мяч из сетки голкиперов «Черноморца» – 74 раза, «Зари» – 66 и «Ворсклы» – 65.

Список лучших гостевых бомбардиров «Динамо» возглавляют Андрей Ярмоленко – 59 голов (рекорд УПЛ), Максим Шацких – 42, Сергей Ребров – 41 и Андрей Шевченко – 40.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные гостевые голы Динамо в чемпионатах Украины

Гол

Дата

Игрок

Соперник

Минута

Счет

1-й

23.03.1992

Юрий ГРИЦЫНА

Одесса

12’ (1:0)

3:1

100-й

05.06.1995

Юрий МАКСИМОВ

Кремень

10’ (1:0)

4:0

200-й

24.09.1998

Виталий КОСОВСКИЙ

Таврия

35’ (1:0)

3:3

300-й

22.09.2001

Александр МЕЛАЩЕНКО

Кривбасс

71’ (4:0)

7:0

400-й

06.03.2005

Максим ШАЦКИХ

Металлист

49’ (2:0)

2:0

500-й

17.05.2008

Денис ОЛЕЙНИК

Металлист

90’ (2:2)

2:2

600-й

11.03.2012

Адмир МЕХМЕДИ

Кривбасс

90+8’ (3:0)

3:0

700-й

08.12.2015

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Металлург З

8’ (1:0)

6:0

800-й

30.05.2019

Виктор ЦЫГАНКОВ

Александрия

69’ (2:0)

2:0

900-й

28.04.2023

Владислав ВАНАТ

Металлист

75’ (2:0)

3:1

1000-й

08.03.2026

Матвей ПОНОМАРЕНКО

Полесье

45+2’ (1:1)

2:1

Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
