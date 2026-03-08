Фанаты соперника Шахтера в ЛК отличились скандальным поведением в Польше
Визитеры разгромили туалетные помещения на стадионе «Видзева» из Лодзи
Накануне в польской Экстракласе состоялся матч 24-го тура между «Видзевом» из Лодзи и «Лехом» из Познани, который завершился победой хозяев поля со счетом 2:1.
Как сообщают польские журналисты, после игры вскрылись скандальные подробности поведения фанатов «Леха» на гостевой арене.
В частности, в сеть попали фото разгромленных туалетных комнат, которые, как утверждает источник, оставили после себя фанаты «Леха».
Напомним, «Лех» является соперником «Шахтера» по 1/8 финала Лиги конференций УЕФА. Первый матч между этими командами состоится уже на следующей неделе в Познани, а ответный пройдет в Кракове, где расположена номинально домашняя арена «горняков» в текущем сезоне еврокубков.
Kibice @LechPoznan przyjechali na stadion @RTS_Widzew_Lodz. Efekt? Pocięty i popalony branding stadionowy, rozerwane rury w łazience, zalana serwerownia, kompletnie zdemolowane toalety damskie i męskie. pic.twitter.com/p9BL3ztf4W— B.Derdzikowski (@bderdzik) March 7, 2026
