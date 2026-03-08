Малиновский начнет матч против Ромы в резерве Дженоа
Поединок 28-го тура Серии А 2025/26 начнется 8 марта в 19:00 по Киеву
Украинский хавбек Руслан Малиновский не попал в стартовый составы Дженоа на матч 28-го тура Серии А 2025/26 против римской Ромы.
Малиновский остался в резерве грифонов. Поединок начнется 8 марта в 19:00 по Киеву на арене Стадио Луиджи Ферарис в Генуе.
Украинский форвард волков Артем Довбик находится вне заявки команды на игру с Дженоа из-за травмы.
В таблице чемпионата Италии Дженоа с 27 очками располагается на 15-м месте. У Ромы 51 балл и четвертая позиция.
Стартовые составы на матч Дженоа – Рома
