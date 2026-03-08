8 марта «Дженоа» будет противостоять «Роме» в рамках 28-го тура итальянской Серии А.

Местом проведения матча станет «Стадио Луиджи Феррарис» в городе Генуя. Стартовый свисток – в 19:00 по киевскому времени.

Поединок станет интересным для украинских болельщиков: за «Дженоа» регулярно выступает Руслан Малиновский, тогда как Артем Довбик из-за травмы не поможет «Роме».

Последняя встреча команд в Риме принесла положительный результат «волкам» – 3:1.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Дженоа – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция