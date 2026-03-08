Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Дженоа – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Италии
Дженоа
08.03.2026 19:00 - : -
Рома
Италия
08 марта 2026, 11:04 | Обновлено 08 марта 2026, 11:05
Дженоа – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 8 марта в 19:00 поединок чемпионата Италии

Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

8 марта «Дженоа» будет противостоять «Роме» в рамках 28-го тура итальянской Серии А.

Местом проведения матча станет «Стадио Луиджи Феррарис» в городе Генуя. Стартовый свисток – в 19:00 по киевскому времени.

Поединок станет интересным для украинских болельщиков: за «Дженоа» регулярно выступает Руслан Малиновский, тогда как Артем Довбик из-за травмы не поможет «Роме».

Последняя встреча команд в Риме принесла положительный результат «волкам» – 3:1.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
