  4. Футболист сборной Украины был вынужден покинуть Динамо из-за конкуренции
15 марта 2026, 08:33
Футболист сборной Украины был вынужден покинуть Динамо из-за конкуренции

Михайличенко объяснил, почему в свое время покинул киевский гранд

УАФ. Богдан Михайличенко

Футболист «Полесья» и сборной Украины Богдан Михайличенко объяснил, почему в 2019 году покинул «Динамо».

– Почему тебе не удалось пробиться в основной состав киевлян?

– В «Динамо» была очень высокая конкуренция среди своих воспитанников, не говоря уже о легионерах, которые тогда выступали за команду. Я ездил с командой на сборы, но, видимо, не убедил тренеров.

Понимал, что хочу играть, а не сидеть на скамейке запасных, поэтому решил уйти.

– С кем из динамовских ровесников ты сейчас поддерживаешь отношения?

– С Володей Шепелевым, с которым мы знакомы еще с академии, а сейчас вместе в «Полесье» (улыбается). С Сашей Тимчиком, с которым мы были не только в «Динамо», но и в «Стали» и в «Заре». И еще со многими ребятами, с которыми занимался в академии и в молодежном составе.

