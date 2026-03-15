Футболист сборной Украины был вынужден покинуть Динамо из-за конкуренции
Михайличенко объяснил, почему в свое время покинул киевский гранд
Футболист «Полесья» и сборной Украины Богдан Михайличенко объяснил, почему в 2019 году покинул «Динамо».
– Почему тебе не удалось пробиться в основной состав киевлян?
– В «Динамо» была очень высокая конкуренция среди своих воспитанников, не говоря уже о легионерах, которые тогда выступали за команду. Я ездил с командой на сборы, но, видимо, не убедил тренеров.
Понимал, что хочу играть, а не сидеть на скамейке запасных, поэтому решил уйти.
– С кем из динамовских ровесников ты сейчас поддерживаешь отношения?
– С Володей Шепелевым, с которым мы знакомы еще с академии, а сейчас вместе в «Полесье» (улыбается). С Сашей Тимчиком, с которым мы были не только в «Динамо», но и в «Стали» и в «Заре». И еще со многими ребятами, с которыми занимался в академии и в молодежном составе.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Ключевые решения принимает Григорий Суркис
Президент «Ференцвароша» рассказал, почему тренер ушел в 2021 году