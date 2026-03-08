Реброву посоветовали вызвать форварда из УПЛ на матч со Швецией

Защитник житомирского Полесья Богдан Михайличенко считает, что форвард «волков» Игорь Краснопир заслуживает вызова в национальную сборную Украины на матчи плей-офф отбора на ЧМ-2026.

– Из-за отсутствия Довбика все ждут, что в сборную вызовут форврада из Премьер-лиги. На твой взгляд, кто этого заслуживает своей игрой?

– Я был бы только рад, если бы этого вызова заслужил форвард «Полесья» Игорь Краснопир.

– Чем он берет?

– Он отличается скоростью, хорош в единоборствах. Я вообще считаю, что Игорь может стать будущим сборной Украины, – сказал Богдан.

Матч Украина – Швеция запланирована на 26 марта. Стартовый свисток раздастся в 21:45 по киевскому времени. Если подопечным Сергея Реброва удастся одолеть шведов, они сыграют против победителя пары Польша – Албания.