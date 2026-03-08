Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Реброву посоветовали вызвать форварда из УПЛ на матч со Швецией
Сборная УКРАИНЫ
08 марта 2026, 09:07 | Обновлено 08 марта 2026, 09:39
Богдан Михайличенко считает, что Игорь Краснопир заслуживает вызова в сборную Украины

Getty Images/Global Images Ukraine.

Защитник житомирского Полесья Богдан Михайличенко считает, что форвард «волков» Игорь Краснопир заслуживает вызова в национальную сборную Украины на матчи плей-офф отбора на ЧМ-2026.

– Из-за отсутствия Довбика все ждут, что в сборную вызовут форврада из Премьер-лиги. На твой взгляд, кто этого заслуживает своей игрой?

– Я был бы только рад, если бы этого вызова заслужил форвард «Полесья» Игорь Краснопир.

– Чем он берет?

– Он отличается скоростью, хорош в единоборствах. Я вообще считаю, что Игорь может стать будущим сборной Украины, – сказал Богдан.

Матч Украина – Швеция запланирована на 26 марта. Стартовый свисток раздастся в 21:45 по киевскому времени. Если подопечным Сергея Реброва удастся одолеть шведов, они сыграют против победителя пары Польша – Албания.

0588836927
Ну да, в нас Краснопір топ бомбардир УПЛ..
Гайдучик заслуговує 💯 подивіться скільки зіграно хвилин і голів забито.. 
при тому,  що йому не дають грати в старті дуже часто…
Який сенс тоді хлопцям старатись.. щось доказувати.. якщо викличуть, умовного Яремчука який зіграв 10 матчів за сезон і 0 голів забив…? Чи Луніна…. Ніколи не думав що не захочеться український футбол дивитись.. але все до того йде…
