Реброву посоветовали вызвать форварда из УПЛ на матч со Швецией
Богдан Михайличенко считает, что Игорь Краснопир заслуживает вызова в сборную Украины
Защитник житомирского Полесья Богдан Михайличенко считает, что форвард «волков» Игорь Краснопир заслуживает вызова в национальную сборную Украины на матчи плей-офф отбора на ЧМ-2026.
– Из-за отсутствия Довбика все ждут, что в сборную вызовут форврада из Премьер-лиги. На твой взгляд, кто этого заслуживает своей игрой?
– Я был бы только рад, если бы этого вызова заслужил форвард «Полесья» Игорь Краснопир.
– Чем он берет?
– Он отличается скоростью, хорош в единоборствах. Я вообще считаю, что Игорь может стать будущим сборной Украины, – сказал Богдан.
Матч Украина – Швеция запланирована на 26 марта. Стартовый свисток раздастся в 21:45 по киевскому времени. Если подопечным Сергея Реброва удастся одолеть шведов, они сыграют против победителя пары Польша – Албания.
Гайдучик заслуговує 💯 подивіться скільки зіграно хвилин і голів забито..
при тому, що йому не дають грати в старті дуже часто…
Який сенс тоді хлопцям старатись.. щось доказувати.. якщо викличуть, умовного Яремчука який зіграв 10 матчів за сезон і 0 голів забив…? Чи Луніна…. Ніколи не думав що не захочеться український футбол дивитись.. але все до того йде…