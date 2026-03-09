Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клуб из Винницкой области намерен получить профессиональный статус
Украина. Вторая лига
09 марта 2026, 10:13 |
497
0

Клуб из Винницкой области намерен получить профессиональный статус

В расположение «Брацлава» прибыли бывшие футболисты одесского «Черноморца» и «Кудровки»

09 марта 2026, 10:13 |
497
0
Клуб из Винницкой области намерен получить профессиональный статус

Аматорский клуб из Винницкой области – «Брацлав» – продолжает работать над тем, чтобы получить профессиональный статус и попробовать свои силы во Второй лиге чемпионата Украины.

На данный момент продолжается формирование боеспособного состава с подписанием опытных игроков – в расположение команды прибыли 30-летний защитник Максим Лопыренок (последний клуб – «Черноморец») и 23-летний полузащитник Кирилл Матвеев (последний клуб – «Кудровка»).

Тренерский штаб «Брацлава» общается со свободными агентами, чтобы собрать состав сразу с прицелом на Вторую лигу.

Аматорский чемпионат возобновляется 4 апреля, однако в этом турнире клуб из Винницкой области турнирных задач не имеет. Приоритет – собрать команду, сыграться и готовиться к борьбе в профессиональном футболе.

Руководство «Брацлава» работает над решением вопроса полей, а также намерено обзавестись собственной тренировочной базой.

По теме:
Клуб Украинской Премьер-лиги находится в катастрофическом положении
Рух – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Буткевич заговорил о руководстве Динамо после скандального матча УПЛ
чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу среди аматоров Брацлав Максим Лопыренок Кирилл Матвеев Черноморец Одесса Кудровка трансферы свободный агент
Николай Тытюк Источник: Telegram
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф САБО: «Это единственный футболист, которого можно выделить в Динамо»
Футбол | 09 марта 2026, 06:32 0
Йожеф САБО: «Это единственный футболист, которого можно выделить в Динамо»
Йожеф САБО: «Это единственный футболист, которого можно выделить в Динамо»

Бывший тренер и футболист – о Пономаренко

Воспитанник помог во время экзамена. Динамо обыграло Полесье в Житомире
Футбол | 08 марта 2026, 20:27 179
Воспитанник помог во время экзамена. Динамо обыграло Полесье в Житомире
Воспитанник помог во время экзамена. Динамо обыграло Полесье в Житомире

Команда Костюка приблизилась вплотную к тройке лидеров

Полесье – Динамо – 1:2. Дубль Пономаренко. Видео голов и обзор матча
Футбол | 08.03.2026, 20:35
Полесье – Динамо – 1:2. Дубль Пономаренко. Видео голов и обзор матча
Полесье – Динамо – 1:2. Дубль Пономаренко. Видео голов и обзор матча
Мичел выступил с требованием к Ванату и Цыганкову после матча Жироны 
Футбол | 08.03.2026, 08:59
Мичел выступил с требованием к Ванату и Цыганкову после матча Жироны 
Мичел выступил с требованием к Ванату и Цыганкову после матча Жироны 
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер оторвался, Динамо приблизилось к Полесью
Футбол | 09.03.2026, 06:23
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер оторвался, Динамо приблизилось к Полесью
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер оторвался, Динамо приблизилось к Полесью
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Cкандал в УПЛ: на матч было поставлено 450 тысяч долларов
Cкандал в УПЛ: на матч было поставлено 450 тысяч долларов
08.03.2026, 09:16 18
Футбол
МОУРИНЬО: «Таких глупостей с Трубиным больше не будет. Меня это удивило»
МОУРИНЬО: «Таких глупостей с Трубиным больше не будет. Меня это удивило»
08.03.2026, 07:00 1
Футбол
Олейникова и Калинина в трех сетах определили чемпионку WTA 125 в Анталье
Олейникова и Калинина в трех сетах определили чемпионку WTA 125 в Анталье
08.03.2026, 14:29 14
Теннис
Источник: Усик откажется от всех поясов и подписал историческое соглашение
Источник: Усик откажется от всех поясов и подписал историческое соглашение
08.03.2026, 08:12 8
Бокс
Игорь СУРКИС: «Я без раздумий пригласил бы его тренировать Динамо»
Игорь СУРКИС: «Я без раздумий пригласил бы его тренировать Динамо»
08.03.2026, 08:46 10
Футбол
Супер-Пидручный! Украина повторила лучший результат сезона КМ в эстафете
Супер-Пидручный! Украина повторила лучший результат сезона КМ в эстафете
07.03.2026, 17:58 2
Биатлон
Руслан РОТАНЬ: «Неприятно проигрывать Динамо с таким счетом, я согласен»
Руслан РОТАНЬ: «Неприятно проигрывать Динамо с таким счетом, я согласен»
07.03.2026, 13:33
Футбол
Свитолина дожала 55-ю ракетку мира и пробилась в 1/16 финала Индиан-Уэллс
Свитолина дожала 55-ю ракетку мира и пробилась в 1/16 финала Индиан-Уэллс
08.03.2026, 09:20 19
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем