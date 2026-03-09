Клуб из Винницкой области намерен получить профессиональный статус

Аматорский клуб из Винницкой области – «Брацлав» – продолжает работать над тем, чтобы получить профессиональный статус и попробовать свои силы во Второй лиге чемпионата Украины.

На данный момент продолжается формирование боеспособного состава с подписанием опытных игроков – в расположение команды прибыли 30-летний защитник Максим Лопыренок (последний клуб – «Черноморец») и 23-летний полузащитник Кирилл Матвеев (последний клуб – «Кудровка»).

Тренерский штаб «Брацлава» общается со свободными агентами, чтобы собрать состав сразу с прицелом на Вторую лигу.

Аматорский чемпионат возобновляется 4 апреля, однако в этом турнире клуб из Винницкой области турнирных задач не имеет. Приоритет – собрать команду, сыграться и готовиться к борьбе в профессиональном футболе.

Руководство «Брацлава» работает над решением вопроса полей, а также намерено обзавестись собственной тренировочной базой.