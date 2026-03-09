Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Костюк назвал главную проблему Полесья после минимальной победы Динамо
Украина. Премьер лига
09 марта 2026, 11:44
Костюк назвал главную проблему Полесья после минимальной победы Динамо

Житомирский клуб физически проседает во вторых таймах, чем и воспользовались «бело-синие»

Костюк назвал главную проблему Полесья после минимальной победы Динамо
ФК Динамо Киев. Игорь Костюк

Главный тренер «Динамо» Игорь Костюк назвал главную проблему житомирского «Полесья» после победы в матче 19-го тура элитного дивизиона, состоявшегося в воскресенье, 8 марта.

«Мы анализировали соперника, смотрели их матчи. Было очевидно, что «Полесье» физически проседает во втором тайме, и мы подчеркивали это во время подготовки.

В первом тайме игра была равная, ни у одной из команд не было преимущества и никто не выглядел более остро в атаке. Во второй половине игры нам удалось полностью завладеть инициативой: доминировали на поле, контролировали мяч, физически обыграли соперника и создавали моменты у его ворот.

Уверен, мы могли забивать еще», – признался наставник киевской команды.

После 19 сыгранных туров «Динамо» набрало 35 баллов и разместилось на четвертом месте в турнирной таблице. В следующем матче «бело-синие» сыграют против «Оболони» 13 марта.

«Полесье» занимает третье место, имея в своем активе 36 пунктов. Подопечные Руслана Ротаня 14 марта на домашней арене встретятся с криворожским «Кривбассом».

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Динамо Киев Полесье - Динамо Игорь Костюк
Николай Тытюк Источник: ФК Динамо Киев
